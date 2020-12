Love Me Or Kill Me, amore e morte nel nuovo singolo dei Mr Sleazy

A pochi mesi dall’uscita dell’ultimo disco dei Mr Sleazy arrivata lo scorso luglio a marchio Volcano Records & Promotion, la band ligure ha deciso di chiudere un 2020 complicato ma ricco di soddisfazioni, con un regalo a tutti i suoi fan e gli appassionati di rock classico.

Il video del brano Love Me Or Kill Me è infatti da oggi disponibile sul canale YouTube della loro etichetta discografica, e con un mid tempo che non lascerà indifferenti i fan dei Whitesnake e degli Europe, i Mr Sleazy ci raccontano una storia fatta di amore e morte, un viaggio intenso e tragico nelle pulsioni più profonde dell’animo umano.

Ecco il link al nuovo singolo dei Mr Sleazy, Love Me Or Kill Me

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/MrSleazy