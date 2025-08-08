Love Ghost & The Skinner Brothers pubblicano il nuovo singolo “Scrapbook”

Love Ghost e The Skinner Brothers: energia e verità in “Scrapbook”

Love Ghost e i britannici The Skinner Brothers tornano insieme per la loro seconda collaborazione, “Scrapbook” – un inno pop-punk intenso, travolgente e ricco di emozioni. Il brano unisce confessioni sincere e dirette a muri sonori potenti, proseguendo il percorso iniziato con il singolo di successo del 2024 RUNNIN’ WITH THE WOLVES. Una strada musicale fatta di vulnerabilità, intensità e autenticità.

L’apertura di Scrapbook è segnata da versi introspettivi dal sapore emo, che si trasformano rapidamente in un ritornello esplosivo, capace di catturare subito l’attenzione. I The Skinner Brothers portano con sé la grinta indie-rock tipica della scena di Manchester, mentre i Love Ghost – liberi da etichette di genere e ispirati da grunge, emo e rock – raccontano con testi sentiti i momenti più crudi e reali della vita. Il risultato è un paesaggio sonoro nostalgico e allo stesso tempo fresco, in grado di toccare corde profonde e trasmettere pura energia.

Prodotto da Mike Summers, il singolo anticipa un EP completo e una tournée congiunta. I Love Ghost, già al fianco di artisti come Rico Nasty e del produttore Tim Sköld, continuano a farsi spazio a livello internazionale con un’estetica che abbatte le barriere di genere. Parallelamente, i The Skinner Brothers – forti di milioni di stream e di tour con band come Kasabian e The Libertines – infondono in Scrapbook la loro inconfondibile energia grezza.

Disponibile ora su tutte le principali piattaforme di streaming, Scrapbook è molto più di una canzone: è una dichiarazione di sinergia creativa, onestà emotiva e resilienza, alimentata dallo spirito punk.