Love Ghost – esce il nuovo singolo “Dear Boy” con la collaborazione di RAYBEN

Love Ghost presenta il nuovo singolo dal titolo “Dear Boy”, una collaborazione con l’artista messicana RAYBEN, che ha anche prodotto la traccia. Questo pezzo unisce una fusione di energia creativa e una nuova interpretazione dell’amore proibito, catturando l’essenza di una storia d’amore gangster piena di pericolo, desiderio e brivido dell’ignoto.

“Dear Boy” ha un suono cinematografico che ricorda “Romeo + Juliet” di Baz Luhrmann, ma con un tocco moderno influenzato dalla cultura SoundCloud.

La collaborazione tra Love Ghost e RAYBEN è nata in modo naturale e senza sforzo.

“RAYBEN aveva un’energia incredibile e ho avuto la sensazione che ci fossimo semplicemente “capiti” intuitivamente. Sapevamo esattamente che tipo di canzone volevamo fare e ci siamo riusciti“, secondo i Love Ghost.

La traccia esplora la tensione tra tenerezza e pericolo, dipingendo un quadro dell’amore che sboccia nel caos di Città del Messico. “Dear Boy” racconta la storia personale di una relazione romantica a Città del Messico, dove l’amore sfida i confini in un mondo di violenza e potere. Il testo riflette sia la dolcezza che il limite di una relazione passionale, esplorando gli angoli nascosti della città dove l’amore cresce in mezzo all’incertezza.

Prodotta da RAYBEN, la canzone fonde una produzione vibrante con influenze trap, hip-hop e musica elettronica, catturando le emozioni umane crude nella loro forma più autentica.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=EHOG-1054q8

INFORMAZIONI SU LOVE GHOST

I Love Ghost sono una band alternative rock di Los Angeles, nota per il suo sound carico di emozioni e per la sua capacità di fondere generi musicali con una narrazione intensa. Con una carriera in ascesa, la band ha creato uno spazio unico nella musica contemporanea, entrando in contatto con il pubblico globale attraverso la sua arte cruda e onesta.

INFORMAZIONI SU RAYBEN

Karla Ugarte, meglio conosciuta come RAYBEN, è una cantautrice, DJ e produttrice di Iztapalapa, Messico. Traendo ispirazione da artisti come Skrillex, BZRP, Tainy, Arca e Grimes, RAYBEN si rifiuta di limitarsi a un solo genere, fondendo trap, hip-hop e musica elettronica in uno stile distintivo. A soli 23 anni, si è esibita in rinomati festival EDM in tutto il mondo, tra cui Holi Dance Of Color (Querétaro), Vulkano Summit Festival (Italia), Tangamanga Balloon Fest, Aquacolor Fest 2022, EDC Mexico 2022, Tecate Emblema 2023, Tecate Pa’l Norte 2024, ed è stata la protagonista del palco principale dell’EDC Mexico 2023. Quest’anno, RAYBEN si esibirà su uno dei palchi principali dell’EDC Las Vegas: KineticFIELD. Sotto contratto con Wasserman Music e Warner Music Mexico, RAYBEN è pronta a lasciare un’impressione duratura con una scaletta di emozionanti esibizioni e nuova musica programmata per il 2024. Con oltre 1,2 milioni di follower su TikTok, 206.000 follower su Instagram, 87.300 iscritti a YouTube e 218.500 ascoltatori mensili di Spotify, RAYBEN si sta rapidamente facendo un nome sulla scena della musica elettronica.