Love Ghost – è uscito “Pink Car”

Il quintetto di Los Angeles – Finnegan Bell [voce solista, chitarra], Ryan Stevens [basso, cori], Daniel Alcala [chitarra, ingegnere, cori], Samson Young [batteria, cori] e Cory Batchler [tasti, cori voce] – si muove in uno spazio tra il grunge etereo e l’hip-hop lo-fi. Sono stati presenti nelle playlist ufficiali di Spotify (New Noise due volte e Alternative Beats), Apple Music (Breaking Hard Rock 3 volte, Fresh Blood e Rise and Grind), SoundCloud (Fresh Pressed, Amped Rock and Rock for Running: Sprint) e Pandora (New Punk Now due volte). Sono stati presenti nelle classifiche radiofoniche alternative per 2 mesi nel 2020.

Sono stati in tour in Irlanda, Giappone e hanno suonato sul palco principale del festivalfff in Ecuador. Le loro canzoni hanno generato milioni di stream e visualizzazioni su tutte le piattaforme.

Alcune parole su “Pink Car”:

La nuova canzone di Love Ghost chiamata “Pink Car”. È una canzone emo, trap, d’amore sulla scia di Lil ’Peep e Juice Wrld (ma con strumenti dal vivo). La canzone è in uscita il 19 febbraio.

