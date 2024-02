Love Ghost – è uscito l’ep “The speed of dreaming”

“The speed of dreaming” dei Love Ghost contiene 4 canzoni registrate a Città del Messico. La musica porta con sé il viaggio emotivo che a volte il nostro sonno ci conduce.

1 – Be Not Afraid – una canzone pop punk moderna sull’amore ossessivo. “Be Not Afraid” è stata prodotta dal messicano Alex Pedrero e presenta un video musicale AI del famoso artista lettone iastitraia.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=oCoWRNpwnfk

2 – Espejo – una canzone emo alternative rock con influenze di chitarra acustica spagnola e testi in spagnolo e inglese. La canzone è una collaborazione tra Love Ghost e il messicano El Santi. ESPEJO è stata prodotta dal messicano Alex Pedrero.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=Inv-4vHXg2c

3 – Luna Azul – una canzone Emo-Pop-Rock con influenze di chitarra spagnola. La canzone è una collaborazione tra Love Ghost e gli artisti messicani Helian e MONDE. Coprodotto da BrunOG e Monde.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=KS-dJP8PUYo

4 – Wallflower – è una ballata acustica con synth moderni. La canzone è stata prodotta dal messicano Alex Pedrero e presenta un video musicale AI dell’artista polacco Michal Toczek.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=V_EdysagfQE

Link streaming Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/6bewNdtMU5xXQapPu2r9n9

“The speed of dreaming” segue una serie di singoli pubblicati per Love Ghost elogiati da Rolling Stone, CRASH Magazine, American Songwriter, FLAUNT, Alternative Press, Lyrical Lemonade, Earmilk e molti altri.

I Love Ghost sono stati recentemente in tournée in Europa dove hanno suonato al festival Rockpalast trasmesso in tutta la Germania dalla televisione tedesca. A Città del Messico hanno suonato all’Auditorio BB, all’Indie Foro Rocks e al Amazon Gamergy Festival, trasmesso in tutta l’America Latina.

I Love Ghost hanno realizzato canzoni con artisti di tutto il mondo tra cui Rico Nasty, Adan Cruz, Teeam Revolver, Geassassin, Mabiland e Tankurt Manas.

Finnegan Bell dei Love Ghost ultimamente è in Messico e sta scrivendo e registrando con molti artisti latini, tra cui Wiplash, Dan Garcia, Ritorukai, Go Golden Junk, ND Kobi, FLVCKKA, Phyzh Eye, Josue, Young Dupe, Blnko, Helian Evans e molti altri. I produttori con cui stanno lavorando in Messico includono “Shantra” (l’ultimo album dei Santa Fe Klan), BrunOG (nominato ai Latin Grammy) e SAGA. È in arrivo un intero album con il chitarrista e produttore di Marilyn Manson Tim Skold commissionato da Metropolis Records.

