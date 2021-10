Love Ghost – è uscito “King of Loneliness”

Il quintetto di Los Angeles composto da Finnegan Bell (voce solista, chitarra), Ryan Stevens (basso, cori), Daniel Alcala (chitarra, ingegnere, cori) e Cory Batchler (tastiere, cori), si muove in uno spazio tra grunge etereo e hip-hop lo-fi con melodie tanto accattivanti.

Sono stati presenti nelle playlist ufficiali di Spotify (New Noise numerose volte e Alternative Beats), Apple Music (Breaking Hard Rock più volte, Fresh Blood e Rise and Grind), SoundCloud (Fresh Pressed, Amped Rock e Rock for Running: Sprint) e Pandora (New Punk Now due volte).

Hanno suonato in Irlanda, Giappone e pure sul palco principale del festivalfff in Ecuador. Le loro canzoni hanno generato milioni di stream e visualizzazioni su tutte le piattaforme.

Alcune parole su “King of Loneliness”:

Love Ghost ha pubblicato la loro ultima canzone ossia “King of Loneliness”. Prodotta da Mike Summers (Kendrick Lamar, Lil Wayne, Tech N9ne), “King of Loneliness” riguarda il diventare un leader innaturale, qualcuno che nessuno si sarebbe aspettato, tutto questo causato dalle circostanze. Si tratta di portare le persone fuori dalla depressione e dalla solitudine.

“King of loneliness” parla del viaggio di guarigione: si tratta di indossare un’armatura per elaborare il trauma e i problemi di fiducia che si sono sviluppati nella tua vita. La canzone deriva musicalmente da molte influenze tra cui Radiohead e Kid Cudi.

