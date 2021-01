Love Ghost – è uscito il video di “Plywood”, una collaborazione con Blvc Svnd

L’amore si aggrappa a te per sempre, sia che tu ci sia dentro o fuori. Come un’apparizione che non puoi scuotere, non se ne va mai. La musica di Love Ghost ossessiona in modo simile. Il quintetto di Los Angeles, composto da Finnegan Bell (voce solista, chitarra), Ryan Stevens (basso, cori), Daniel Alcala (chitarra, cori), Samson Young (batteria, cori) e Cory Batchler (tasti, cori, voce), si muove in uno spazio tra il grunge etereo e l’hip-hop lo-fi offrendo una musica tanto emozionale.

Con la formazione in atto i Love Ghost hanno ricevuto elogi da Huffington Post, LA Weekly, Elicit Magazine, Buzz Bands LA, Alternative Addiction e RIFF Magazine. Costruendo una fan base di livello internazionale, hanno persino girato l’Irlanda, il Giappone e l’Ecuador. In collaborazione con il produttore Danny Saber (Marilyn Manson, Madonna, Alice Cooper), Love Ghost ha iniziato a lavorare sulla pubblicazione di singoli su base mensile. Generando milioni di stream e visualizzazioni fino ad oggi. La band evoca uno stile ugualmente ispirato alla tradizione di Seattle e all’impavidità dell’era Souncloud con più musica all’orizzonte.

Molto tempo dopo il periodo di massimo splendore dell’Alternative Nation, Finnegan Bell si imbatté nella copia di “Nevermind” dei suoi genitori e cadde sotto l’incantesimo del grunge. A 13 anni, ha afferrato una chitarra acustica ed ha suonato nei caffè e nei cortili intorno a Los Angeles ispirato da band come The Smashing Pumpkins, Alice in Chains, Juice WRLD, XXXTentacion, Lil Peep, City Morgue e $uicideboy$, ha coltivato tranquillamente un suono simile ai “Nirvana che mettono ritmi sulle loro canzoni con una trap machine”.

Blvc Svnd è un artista nato e cresciuto nel nord est di Los Angeles, un nuovo re del rock, del trap, del metal. Blvc Svnd spumeggia nell’underground da anni come produttore e rapper.

Le produzioni di Blvc Svnd sono geniali. In tutti i suoi progetti troviamo una batteria pesante e lui sa come “schiaffeggiare” il suo ascoltatore. Sa come far suonare la musica in grande. Le influenze musicali di Blvc Svnd sono Slipknot, Jimmy Hendrix e Death.

Blvc Svnd ha iniziato a 7 anni a fare musica. È un musicista di formazione classica. Suona la chitarra, le tastiere, la batteria e il violoncello. Ora Blvc svnd è pronto a conquistare il mondo. Ha girato l’Europa e ha fatto diversi spettacoli negli Stati Uniti. Ha un fascino universale ed è irremovibile nel mantenere viva la vera musica. Che si tratti di fare rock o rappare, Blvc Svnd è la risposta a ciò di cui l’industria musicale ha bisogno in questo momento, una dose di qualcosa di crudo e non tagliato.

Presentazione di “Plywood”:

“Plywood” è una collaborazione tra Love Ghost e Blvc Svnd. In particolare Finnegan Bell e Blvc Svnd hanno creato una canzone che combina musica emo, rap e trap avvolti in un pacchetto R&B e blues. Il video è stato realizzato dall’artista messicano Sesius.

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=VAUHQJZ-vqM

