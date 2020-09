Love Ghost – e’ uscito il video di “Pillz (The Sky Is Falling)”

Love Ghost è un gruppo alternative rock originario di Los Angeles(California). Che si tratti della loro canzone Emo / Trap “I’ll be” fine “(attualmente presente nella playlist ufficiale di Spotify “Alternative Beats “, oltre 2,1 milioni di visualizzazioni su YouTube), la loro canzone Hard Rock / trap” Let It All Burn “(presente nella playlist Spotify ufficiale “New Noise “per 4 mesi, 2 playlist Apple Music ufficiali:”Breaking Hard Rock ” e “Fresh Blood”), o la loro cover punk del classico giapponese “Uewo Muite Arukō “(che cantano in giapponese (incluso nella playlist ufficiale di Pandora “New Punk Now”), la band si diverte a spingere i confini del rock con un po’ di hip hop.

La band è stata formata dal front man Finnegan Bell (chitarra e voce) quando aveva 13 anni. La formazione comprende Ryan Stevens (basso), Samson Young (batteria), Daniel Alcala (chitarra) e Corey Batchler (tastiere). La band ha suonato in tour in Irlanda, Giappone ed Ecuador.

“Pillz (The Sky Is Falling)” mescola ritmi trap, hard rock e rap.

Ecco come la descrive la band:

“Questa canzone parla di dipendenza, ma più specificamente di come tutto può sembrare positivo all’esterno ma in realtà non lo è. Si tratta davvero di perseveranza e resilienza quando la tua vita sta cadendo a pezzi”.

“La canzone è stata prodotta da Danny Saber (The Rolling Stones, Public Enemy, David Bowie).

