Love Ghost – è uscito il video di “Get faded”

L’Emo-Trap Rock di Love Ghost combina chitarra, basso e batteria dal vivo con ritmi trap 808 ed elementi elettronici. La loro musica si muove in uno spazio tra il grunge etereo e l’hip-hop.

La band è recentemente tornata dall’iconico festival Rockpalast in Germania, seguendo le orme di Smashing Pumpkins, Green Day, R.E.M. e molti altri. Hanno girato molto, suonando in grandi città come Londra, Praga, Amburgo, Tokyo, Osaka, Quito, Dublino, Cork e Galway. Sono stati pubblicati su Rolling Stone, Alternative Press, Huffington Post, American Songwriter, FLAUNT, V13.

Hanno collaborato con artisti globali provenienti da Messico, Spagna, Turchia, Regno Unito, Colombia, Germania e Russia, tra cui Rico Nasty, Adan Cruz, Princessbri, Scarlett Rose, Geassassin, Tankurt Manus, Mabiland, Strange Bones, Kamiyada+, Original God, Teeam Revolver, Grafi, Waynewood e Vollny.

Sono stati presenti nelle playlist ufficiali su Spotify (New Noise numerose volte, Industrial metal, All New Rock, Smells Like Stream Spirit, New Music Friday e Alternative Beats), Apple Music (Breaking Hard Rock ripetutamente, New in Rock ripetutamente, Fresh Blood e Rise and Grind), SoundCloud (Fresh Pressed, Amped Rock e Rock for Running) e Pandora (New Punk Now, numerose volte). Sono stati presenti nelle classifiche radiofoniche alternative statunitensi per 2 mesi nel 2020 e di nuovo nel 2021. Le loro canzoni hanno generato milioni di stream e visualizzazioni su tutte le piattaforme. La band ha girato l’Irlanda, il Giappone e l’Ecuador (il tutto mentre erano ancora al liceo). I loro video musicali hanno vinto oltre un cento migliori riconoscimenti di festival cinematografici.

“La nuova musica che viene da Love Ghost è solo la nostra narrazione delle cose che accadono nelle nostre vite in questo momento”, dice il frontman della band Finnegan Bell. “Queste canzoni, per me, sono davvero tutte legate dal tempo. Siamo in un periodo folle della storia, e quindi stiamo scrivendo della musica folle.

Conosciuti per le loro canzoni iper-espressive la band che porta il nome Love Ghost è composta da Finnegan Bell (voce solista, chitarra), Ryan Stevens (basso, voce), Daniel Alcala (chitarra, ingegnere, cori) Cory Batchler (tastiere, produzione, cori) e Danielle Gallardo (batteria e cori).

Presentazione di “Get faded”:

Traendo ispirazione da $uicideboys$, Killstation e Night la canzone “GET FADED” della band LOVE GHOST dipinge un’immagine di come sarebbe essere un vampiro a una festa di Hollywood all’inferno”.

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=cnzutgOiTi0

Web links:

Website: https://www.loveghost.com

Instagram: https://www.instagram.com/loveghost_official

Facebook: https://www.facebook.com/loveghost.official

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7oYWWttOyiltgT19mfoUWi