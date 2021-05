Love Ghost – è uscito il video di “Fade Away (Shave My Head)”

Love Ghost fa musica emo/trap/alternative rock. Essi combinano chitarre, basso e batteria con ritmi trap elementi elettronici. La loro musica si insinua in uno spazio tra il grunge etereo, l’alternative rock e l’hip-hop.

Sono stati presenti nelle playlist ufficiali di Spotify (New Noise numerose volte e Alternative Beats), Apple Music (Breaking Hard Rock ripetutamente, Fresh Blood e Rise and Grind), SoundCloud (Fresh Pressed, Amped Rock e Rock for Running) e Pandora ( New Punk Now numerose volte).

Sono stati presenti nelle classifiche radio alternative per 2 mesi nel 2020. Le loro canzoni hanno generato milioni di stream e visualizzazioni su tutte le piattaforme. I loro video musicali hanno vinto più di cento premi di festival cinematografici di tutto il mondo. La band è stata in tour in Irlanda, Giappone ed Ecuador.

Alcune parole su “Fade Away (Shave My Head)”:

“Fade Away (Shave My Head)” è una canzone che parla della salute mentale e del desiderio costante di cambiare qualcosa per sentirsi bene.

video link: https://www.youtube.com/watch?v=o5_Rvd3Lrj8

web links:

facebook: https://www.facebook.com/loveghost.official

Website: https://www.loveghost.com

Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/love-ghost/345566313

Instagram: https://www.instagram.com/loveghost_official

YouTube: http://www.youtube.com/c/LoveGhost