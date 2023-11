Love Ghost – è uscito il video di “Dopeman” con la collaborazione di Camidoh e DJ Switch Ghana

Love Ghost arriva sulla scena con un vasto repertorio di riconoscimenti: Rolling Stone Magazine, FLAUNT, Lyrical Lemonade, Earmilk e molti altri hanno cantato le loro lodi. Ispirato da collaboratori come Rico Nasty e Adan Cruz, quest’anno porta nuove uscite e nuovi suoni per i loro fan tra cui “Dopeman” con il candidato BET International Entertainer of the Year, l’artista afrobeat ghanese Camidoh e DJ Switch Ghana, vincitore del Global Prodigy Award. La canzone combina la sensibilità afrobeat di “Sugarcane” in cima alle classifiche di Camidoh, l’atmosfera dark alternative rock di Love Ghost e la carica dei freestyles di DJ Switch Ghana.

La canzone dei Love Ghost porta con sé una nuova sfida di ballo su Tik Tok, supportata da campagne di pubbliche relazioni in Nigeria e nel Regno Unito e un video musicale ufficiale con tutti e tre gli artisti.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=YfoazxmdgxI

Biografie degli artisti:

Love Ghost

I Love Ghost hanno suonato al Rockpalast festival, trasmesso in tutta la Germania dalla televisione tedesca. A Città del Messico hanno suonato all’Auditorio BB, all’Indie Foro Rocks e all’Amazon Gamergy Festival, che è stato trasmesso in tutta l’America latina. Hanno molte altre canzoni in arrivo quest’anno, incluso un album con il chitarrista e produttore dei Marilyn Manson Tim Skold, commissionato da Metropolis Records.

Camidoh

Camidoh è un cantautore afropop, R&B e afrobeat ghanese È stato nominato nei BET Awards 2023 come intrattenitore internazionale dell’anno. È salito alla ribalta con il suo singolo “Sugarcane”. La canzone era al quinto posto nella classifica delle 200 canzoni afropop più cercate su Shazam. L’8 aprile 2022 ha pubblicato un remix della canzone con King Promise, l’artista nigeriano Mayorkun e il rapper britannico Darkoo. Nella prima settimana di maggio, appena un mese dopo la sua uscita, il remix ha raggiunto il numero 1 nella classifica musicale Top 100 della Nigeria su Apple Music.

DJ Switch Ghana

Nel giugno 2018 Erica è diventata la persona più giovane a vincere il premio DJ annuale del Ghana. Nel 2019 Roc Nation, la compagnia di intrattenimento di Jay-Z, ha riconosciuto le sue capacità e l’ha inserita sui loro social media per il Black History Month e nel 2020 è stata inserita tra i 100 migliori bambini prodigio di tutto il mondo. Nel 2018 ha aperto l’evento annuale dei goalkeepers delle fondazioni di Bill e Melinda Gates a New York City. Nel giugno 2019 si è esibita al simposio della World Bank Africa Society presso l’ufficio della Banca Mondiale a Washington. Si è esibita alla 32a Sessione Ordinaria dell’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’UA.