Love Ghost – è uscito il video di “Do You Like Me Now?”

Cinnamon Babe e Love Ghost si uniscono per una canzone alternative metal dal titolo “Do You Like Me Now?”, “un pugno allo stomaco musicale” per gli “haters” che “vogliono distruggerli”. La canzone è stata prodotta da Mike Summers (Tech N9ne, Kendrick Lamar, Lil Wayne).

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=Je7J8tjhk6A

“Do You Like Me Now?” segue una serie di singoli pubblicati per Love Ghost elogiati da Rolling Stone, Clash, American Songwriter, FLAUNT, Alternative Press, Lyrical Lemonade, Earmilk, Playboy, Grita Fuerte e molti altri.

I Love Ghost sono stati recentemente in tournée in Europa, dove hanno suonato al festival Rockpalast trasmesso in tutta la Germania dalla televisione tedesca. A Città del Messico hanno suonato all’Auditorio BB, Indie Foro Rocks, Salón Moctezuma, Trap House, all’Amazon Gamergy Festival, trasmesso in tutta l’America Latina e in molti altri luoghi.

Hanno realizzato canzoni con artisti di tutto il mondo tra cui Rico Nasty, Camidoh, Adan Cruz, Teeam Revolver, Geassassin, Mabiland e Tankurt Manas, solo per citarne alcuni.

Finnegan Bell dei Love Ghost è attualmente in Messico per scrivere e registrare con molti artisti latini, tra cui Wiplash, Dan Garcia, Ritorukai, Go Golden Junk, ND Kobi, FLVCKKA, Phyzh Eye, Josue, Young Dupe, Blnko, Helian Evans e molti altri. I produttori con cui stanno lavorando in Messico includono Shantra (l’ultimo album dei Santa Fe Klan), BrunOG (nominato ai Latin Grammy) e SAGA. Hanno molte altre canzoni in arrivo quest’anno, incluso un intero album con il chitarrista e produttore dei Marilyn Manson che porta il nome Tim Skold, album commissionato da Metropolis Records.

