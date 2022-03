Love Ghost – è uscito il loro singolo “November”

L’Emo-Trap Rock di Love Ghost combina chitarra, basso e batteria dal vivo con ritmi trap 808 ed elementi elettronici. La loro musica si muove in uno spazio tra il grunge etereo e l’hip-hop.

La band è stata oggetto di numerose pubblicazioni, in particolare Rolling Stone Magazine, Alternative Press, American Songwriter, V13, Huffington Post, Vent, UPROXX, Yellow & Black, The Deli Magazine, New Noise, Ghettoblaster Magazine, American Pancake, Grimygoods, XSNoize, Cheers to the Viking e molti altri. Sono stati presenti nelle playlist ufficiali su Spotify (New Noise numerose volte, Industrial metal, All New Rock, Smells Like Stream Spirit e Alternative Beats), Apple Music (Breaking Hard Rock ripetutamente, New in Rock ripetutamente, Fresh Blood e Rise and Grind), SoundCloud (Fresh Pressed, Amped Rock e Rock for Running) e Pandora (New Punk Now, numerose volte).

Sono stati presenti nelle classifiche radiofoniche alternative statunitensi per 2 mesi nel 2020 e di nuovo nel 2021.

Le loro canzoni hanno generato milioni di stream e visualizzazioni su tutte le piattaforme. La band ha girato l’Irlanda, il Giappone e l’Ecuador (il tutto mentre erano ancora al liceo).

I loro video musicali hanno vinto oltre un cento migliori riconoscimenti di festival cinematografici.

Conosciuti per le loro canzoni iper-espressive la band che porta il nome Love Ghost è composta da Finnegan Bell (voce solista, chitarra), Ryan Stevens (basso, voce), Daniel Alcala (chitarra, ingegnere, cori) Cory Batchler (tastiere, produzione, cori) e Danielle Gallardo (batteria e cori).

Alcune parole su “November”:

Sulla scia di Cold Play e Harry Styles, novembre parla del ritorno da una persona che sai non si preoccupa per te allo stesso modo.

