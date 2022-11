Love Ghost – è uscito il loro singolo “Homesick”

Love Ghost è una band alternative rock/trap/electro composta da Finnegan Bell (voce solista, chitarra), Daniel Alcala (chitarra, cori ingegneristici), Cory Batchler (tastiere, cori) e Daniel Gallardo (batteria, voce).

Love Ghost è sempre aperta alla sperimentazione sonora ed ogni loro canzone non è mai uguale ad un’altra. Alcune loro canzoni hanno tratti più morbidi altre più arrabbiati. Il filo rosso che unisce le loro canzoni è il tendere ad una ricerca sonora incessante.

Presentazione di “Homesick”:

“Homesick” è un emo rock acustico con un tocco moderno. La canzone parla del proprio viaggio per ritrovare se stessi. Homesick è la seconda uscita di Love Ghost per Cleopatra Records, dopo “Dirty Pixx” con Bali Baby.

“Homesick” segue una serie di singoli per Love Ghost elogiati da Rolling Stone, American Songwriter, FLAUNT, Alternative Press e altri. I Love Ghost hanno recentemente suonato per l’Europa, per esempio a Rockpalast in Germania. Ad agosto sono stati in tournée a Città del Messico suonando sia all’Auditorio BB che al Gamergy Festival di Amazon, trasmesso in tutto l’ America latina. Hanno suonato canzoni con artisti di tutto il mondo tra cui Rico Nasty, Adan Cruz, Mabiland e Tankurt Manas.

video link: https://www.youtube.com/watch?v=vFM47hWBuJU

Web links: