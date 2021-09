Love Ghost – è uscito il loro singolo “Freak”

Il quintetto di Los Angeles composto da Finnegan Bell (voce solista, chitarra), Ryan Stevens (basso, cori), Daniel Alcala (chitarra, ingegnere, cori), Samson Young (batteria, cori) e Cory Batchler (tastiere, cori), si muove in uno spazio tra grunge etereo e hip-hop lo-fi.

Sono stati presenti nelle playlist ufficiali di Spotify (New Noise numerose volte e Alternative Beats), Apple Music (Breaking Hard Rock più volte, Fresh Blood e Rise and Grind), SoundCloud (Fresh Pressed, Amped Rock e Rock for Running: Sprint) e Pandora (New Punk Now due volte).

Hanno suonato in Irlanda, Giappone e pure sul palco principale del festivalfff in Ecuador. Le loro canzoni hanno generato milioni di stream e visualizzazioni su tutte le piattaforme.

I Love Ghost con la loro penultima canzone dal titolo “Wolfsbane” (con la rapper Rico Nasty) sono stati pubblicati su Rolling Stone Magazine.

Per il loro nuovo singolo “Freak” i Love Ghost fanno squadra con gli artisti Kamiyada+ e Original God. La canzone è stata prodotta da Mike Summers [Kendrick Lamar, Lil Wayne, Tech N9ne].

Alcune parole su “Freak”:

Finnegan Bell dei Love Ghost: “Freak è fedele al suo titolo. Ci siamo sentiti tutti dei mostri, alcuni di noi si sentono ancora così. Questa canzone è per tutti quelli che non si adattano”.

Da Kamiyada+ : ”Freak è davvero una traccia fantastica perché mette in mostra una fantastica varietà di artisti ed energia pura”

Da Original God: “Freak è il futuro. Unendo il nostalgico suono punk rock di Love Ghost con il flow aggressivo di Kamiyada+ che ricorda le rockstar degli anni ’80 e la voce sperimentale oscura di Original God, crea una traccia che è sia necessaria che impareggiabile”

https://open.spotify.com/album/3jDYEaquVK8NL2LWDYBvpH

