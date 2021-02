Love Ghost – è uscito il loro ep “Sabertoothed”

L’amore si aggrappa a te per sempre, sia che tu ci sia dentro o fuori. Come un’apparizione che non puoi scuotere, non se ne va mai. La musica di Love Ghost ossessiona in modo simile. Il quintetto di Los Angeles, composto da Finnegan Bell (voce solista, chitarra), Ryan Stevens (basso, cori), Daniel Alcala (chitarra, cori), Samson Young (batteria, cori) e Cory Batchler (tasti, cori, voce), si muove in uno spazio tra il grunge etereo e l’hip-hop lo-fi offrendo una musica tanto emozionale.

Molto tempo dopo il periodo di massimo splendore dell’Alternative Nation, Finnegan Bell si imbatté nella copia di “Nevermind” dei suoi genitori e cadde sotto l’incantesimo del grunge. A 13 anni, ha afferrato una chitarra acustica ed ha suonato nei caffè e nei cortili intorno a Los Angeles ispirato da band come The Smashing Pumpkins, Alice in Chains, Juice WRLD, XXXTentacion, Lil Peep, City Morgue e $uicideboy$, ha coltivato tranquillamente un suono simile ai “Nirvana che mettono ritmi sulle loro canzoni con una trap machine”

Con la formazione in atto i Love Ghost hanno ricevuto elogi da Huffington Post, LA Weekly, Elicit Magazine, Buzz Bands LA, Alternative Addiction e RIFF Magazine. Costruendo una fan base di livello internazionale, hanno persino girato l’Irlanda, il Giappone e l’Ecuador. In collaborazione con il produttore Danny Saber (Marilyn Manson, Madonna, Alice Cooper), Love Ghost ha iniziato a lavorare sulla pubblicazione di singoli su base mensile. Generando milioni di stream e visualizzazioni fino ad oggi.

La band evoca uno stile ugualmente ispirato alla tradizione di Seattle e all’impavidità dell’era Souncloud con più musica all’orizzonte.

Presentazione di Sabertoothed:

Sabertoothed è opera di Love Ghost e del produttore Danny Saber (Rolling Stones, Marilyn Manson, David Bowie). Queste canzoni mescolano sensazioni Emo, ritmi trap e rock alternativo con predominanza di chitarra. Riguardano le battaglie interne che si scontrano dentro tutti noi, mentre troviamo la nostra strada nella vita. L’EP include queste tracce:

Step In The Arena: questa traccia parla di difendersi quando le persone cercano di abbatterti.

Tribe: questa canzone parla di sentirsi traditi da qualcuno che era vicino a te e di imparare che devi stare attento a chi ti fidi.

Hated: questa canzone parla di sentirsi come un emarginato e il tributo che può avere sulla tua salute mentale.

War, I Swear: questa canzone parla di una relazione tossica e di come sia così difficile vedere qualcosa che una volta era buono e che diventa cattivo.

