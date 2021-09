Love Ghost – è uscito “Clouds” con la collaborazione di Scarlett Rose

Il quintetto di Los Angeles composto da Finnegan Bell (voce solista, chitarra), Ryan Stevens (basso, cori), Daniel Alcala (chitarra, ingegnere, cori), Samson Young (batteria, cori) e Cory Batchler (tastiere, cori), si muove in uno spazio tra grunge etereo e hip-hop lo-fi.

Sono stati presenti nelle playlist ufficiali di Spotify (New Noise numerose volte e Alternative Beats), Apple Music (Breaking Hard Rock più volte, Fresh Blood e Rise and Grind), SoundCloud (Fresh Pressed, Amped Rock e Rock for Running: Sprint) e Pandora (New Punk Now due volte).

Hanno suonato in Irlanda, Giappone e pure sul palco principale del festivalfff in Ecuador. Le loro canzoni hanno generato milioni di stream e visualizzazioni su tutte le piattaforme.

I Love Ghost con la loro canzone dal titolo “Wolfsbane” (con la rapper Rico Nasty) sono stati pubblicati su Rolling Stone Magazine.

Alcune parole su “Clouds”:

“Clouds” è una canzone sulla salute mentale. Volendo fuggire da questo mondo e da tutte le voci nella tua testa. In “Clouds” Love Ghost ha collaborato con Scarlett Rose, una cantante alternative con influenze sonore classiche e moderne. Scarlett Rose riesce a creare un’atmosfera unica. Seguendo la sua musica si può scoprire un mondo fatto di stregoneria, lussuria e tristezza.

video link: https://www.youtube.com/watch?v=AXx-H4avQxU

