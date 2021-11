Love Ghost – è uscito “Can’t Stop”, in collaborazione con Mabiland

La band alternative rock di Los Angeles che porta il nome Love Ghost collabora con la rapper colombiana Mabiland per il loro ultimo singolo “Can’t Stop”. Il singolo è stato prodotto da Purps on the Beat (membri originali di 808 Mafia, Juice Wrld, Wiz Khalifa, Gucci Mane).

“Can’t Stop” combina versi inglesi e spagnoli per creare un’atmosfera globale. Il frontman dei Love Ghost, Finnegan Bell, afferma che “”Can’t Stop” parla dell’intelligenza artificiale e della battaglia tra umani e macchine. Si tratta di aprire portali a una coscienza superiore per superare le tue battaglie. Sento che tutti noi veniamo programmati dai nostri telefoni, a causa dei social media, dei messaggi di testo, delle telefonate, sanno sicuramente cosa sta succedendo nelle nostre teste e penso che la manipolino. “Non riesco a smettere” di mettere in discussione la verità e “non smetterò” di cercare risposte”.

Love Ghost è stata su una traiettoria enorme con le recenti uscite di singoli come “Wolfsbane”, “Peace=Madness” e “FREAK” – tutte evidenziate rispettivamente da Rolling Stone, American Songwriter e FLAUNT. Ora uniscono le forze con la potenza colombiana Mabiland il cui precedente EP “Cycles” è diventato parte dell’agenda culturale per Medellin e il cui album “1995” ha vinto uno stimolo alla produzione discografica dal sindaco di Medellin.

“La nuova musica che arriva da Love Ghost è solo la nostra narrazione delle cose che accadono nelle nostre vite in questo momento”, dice Finnegan Bell. “Queste canzoni, per me, sono davvero tutte intrecciate insieme dal tempo. Siamo in un periodo folle della storia, e quindi stiamo scrivendo della musica folle. Per questa canzone abbiamo voluto un feeling globale per sottolineare come la portata dell’intelligenza artificiale ci influenzi tutti. Eravamo così entusiasti di lavorare con Mabiland: era la nostra prima scelta ed eravamo oltremodo entusiasti di lavorare con qualcuno di talento come lei. La profonda emozione e il talento innegabile che ha portato in questa canzone hanno davvero elevato il brano”

Conosciuti per le loro canzoni iper-espressive, Love Ghost è composto da Bell (voce solista, chitarra), Ryan Stevens (basso, cori), Daniel Alcala (chitarra, cori) e Cory Batchler (tastiere, cori).

video link: https://www.youtube.com/watch?v=Y5jm_a0U6vk

