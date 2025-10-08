Lorenzo Simoni dal vivo a Milano l’11 ottobre 2025

Il sassofonista e compositore Lorenzo Simoni, tra i giovani talenti più promettenti del jazz italiano, sarà protagonista con il suo quartetto sabato 11 ottobre 2025, alle ore 17.30, all’Auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro di Milano, nell’ambito della XXXI edizione dell’Atelier Musicale.

Da alcuni anni Simoni ha intrapreso un’intensa attività concertistica, sia in Italia che all’estero, affermandosi come una delle voci più interessanti della nuova scena jazzistica. Con il suo quartetto, nato durante gli anni di studio alla Siena Jazz University, porta avanti una sua ricerca musicale. Il risultato è un linguaggio musicale coinvolgente e innovativo, ben radicato nella storia ma aperto alla sperimentazione.

Cenni biografici.

Originario di Barga (Lucca), Lorenzo Simoni rappresenta al meglio il profilo del jazzista del nuovo millennio: oltre a una solida formazione in ambito jazz, vanta anche studi e attività nel repertorio classico per sassofono. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti in importanti concorsi – tra cui il Premio Massimo Urbani e il Marco Tamburini – e ha collaborato con alcuni dei più importanti nomi del jazz italiano e internazionale.

Accanto a lui, tre musicisti altrettanto talentuosi e affermati:

Guglielmo Santimone (pianoforte), a soli 24 anni è già attivo al fianco di grandi protagonisti del jazz italiano ed è entrato nel corpo docente della Siena Jazz.

(pianoforte), a soli 24 anni è già attivo al fianco di grandi protagonisti del jazz italiano ed è entrato nel corpo docente della Siena Jazz. Giulio Scianatico (contrabbasso), classe 1996, ha già all’attivo una solida carriera a livello nazionale e internazionale, con collaborazioni di prestigio.

(contrabbasso), classe 1996, ha già all’attivo una solida carriera a livello nazionale e internazionale, con collaborazioni di prestigio. Simone Brilli (batteria), alterna l’attività concertistica all’insegnamento ed è anch’egli vincitore di diversi premi e protagonista della scena jazz contemporanea.

Il concerto rappresenta un’occasione imperdibile per ascoltare una formazione che unisce talento, visione e padronanza stilistica, portando sul palco la musica del presente con uno sguardo consapevole alla tradizione. I componenti del Lorenzo Simoni Quartet sono destinati a diventare alcuni dei nomi di punta del jazz italiano di domani.

Brano di repertorio – Melted Princess.

Informazioni sull’evento.

Atelier Musicale – XXXI edizione

Sabato 11 ottobre 2025, ore 17.30

Lorenzo Simoni Quartet – Nuovi talenti del jazz italiano

Lorenzo Simoni (sassofoni), Guglielmo Santimone (pianoforte), Giulio Scianatico (contrabbasso), Simone Brilli (batteria)

Sede: Auditorium Di Vittorio, Camera del Lavoro, Corso di Porta Vittoria 43, 20122 Milano

Ingresso: