Lorenz Simonetti: il nuovo singolo “SE QUESTO NON È AMORE” è già disponibile!

Dopo un anno di successi, concerti e un tour Instore che ha fatto tappa in tutta Italia Lorenz Simonetti torna con un nuovo singolo: “SE QUESTO NON È AMORE” (MTmusic) già disponibile sulle piattaforme digitali dal 14 marzo.

Il brano sarà anche in radio dal 18 marzo ed è accompagnato da un videoclip suggestivo

“SE QUESTO NON È AMORE” è una ballade che si fa ascoltare con intensità e che descrive il tormento interiore causato da un amore. Il ritornello diventa quasi un mantra, un’interrogazione sul come sia possibile sentirsi derubati di un’anima: “Se questo non è amore allora dimmi che cos’è, tu che hai rubato l’anima ad uno come me”.

Come racconta Lorenz il singolo descrive: “Un amore così intenso da diventare soffocante; quando si ama troppo, quando l’istinto si trasforma in bisogno ed ossessione, quella stessa fiamma finisce per soffocare tutto il resto”.

La traccia è prodotta da Fausto Cogliati, recentemente tristemente scomparso, celebre per il suo sapiente tocco capace di creare delle speciali esperienze sonore. Il risultato è una canzone che fonde eleganza e modernità: un equilibrio perfetto tra la freschezza di Lorenz Simonetti e la produzione visionaria del produttore multiplatino. “SE QUESTO NON È AMORE” è stato presentato per due anni consecutivi a Sanremo Giovani nella gestione di Amadeus.

Il singolo è accompagnato dal relativo video che traduce questa sensazione con immagini che seguono il ciclo della luce: lo smarrimento che dal tramonto discende nella notte momento in cui la mente vaga senza freni perdendosi nei propri pensieri.

Con milioni di follower e brani che hanno scalato le classifiche YouTube e Spotify (LALALA, IRRAGGIUNGIBILE, NON MI FIDERÒ e altri), Lorenz Simonetti continua il suo viaggio musicale dopo l’EP “RAGGIUNGIMI” uscito il 7 giugno.

Classe 2001, emiliano, Lorenz non è solo un cantante, ma un punto di riferimento per i giovani: con il suo percorso artistico ha ispirato tanti ragazzi a intraprendere lo studio della musica. inizia a studiare pianoforte a 6 anni e canto ad 11, fondando poi quattordicenne le sue prime band totalizzando nel territorio emiliano circa 90 date live in 4 anni.