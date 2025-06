L’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli e il Coro della Società Polifonica Pietrasanta insieme per i Carmina Burana il 20 giugno

L’ORCHESTRA SINFONICA DEI QUARTIERI SPAGNOLI E IL CORO DELLA PIETRASANTA INSIEME PER I CARMINA BURANA

Complesso monumentale Sant’Anna dei Lombardi – Napoli 20 giugno 2025

Il prossimo 20 Giugno nella splendida location napoletana della Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, in Piazza Monteoliveto, l’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli e il Coro della Società Polifonica Pietrasanta saranno impegnati in un concerto tutto dedicato ai Carmina Burana di Carl Orff.

L’articolato lavoro, una monumentale Cantata composta tra il 1935 e il 1936, è basato sul testo dei 24 componimenti poetici di epoca medievale ritrovati nel 1803 nel monastero di Benediktbeuern, in alta Baviera. I canti oggetto della composizione, per lo più in lingua latina, salvo alcune eccezioni in cui il latino si mescola al tedesco ed al francese, eseguiti da goliardi e clerici vagantes, ossia studenti universitari che giravano l’Europa alla ricerca delle lezioni di loro gradimento, furono ritrovati solo in forma testuale. Fu poi la mano di Orff a comporre la musica, diventata in seguito tra le più eseguite al mondo.

L’OSQS e il Coro della Pietrasanta hanno voluto presentare questa partitura per consolidare il sodalizio tra le due associazioni nato lo scorso anno con la partecipazione alla manifestazione La Bellezza Contro la Violenza, sodalizio che ha poi portato le due associazioni sul palco del Teatro San Carlo per la partecipazione alla kermesse A Napoli la Musica Cambia. Ad affiancare orchestra e coro i solisti Rosa Chiara Scala (soprano), Nile Senatore (tenore) e Maurizio Esposito (baritono).

L’orchestra è diretta dal maestro Giuseppe Mallozzi, il coro dal maestro Rosario Peluso.

I partner della manifestazione sono l’ Arciconfraternita di Sant’Anna dei Lombardi e San Carlo Borromeo, la cooperativa sociale Parteneapolis e l’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone.

L’evento è realizzato con il patrocinio della SIAE – società italiana degli autori ed editori.

L’inizio del concerto è previsto per le ore 18.

CARMINA BURANA di Carl Orff

Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli – Direttore: Giuseppe Mallozzi

Coro della Società Polifonica Pietrasanta – Direttore: Rosario Peluso

Rosa Chiara Scala – Soprano

Pasquale Senatore – Tenore

Maurizio Esposito – Baritono

20 Giugno 2025 ore 18,00

Complesso Monumentale di Sant’Anna Dei Lombardi – Piazza Monteoliveto 4 – Napoli

