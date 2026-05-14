Lontana da te dei MalìaTheBand: un brano che divide tra controllo e istinto

“Lontana da te” è uno di quei brani che non cercano di piacere subito, e questo lo rende interessante ma anche divisivo. I MalìaTheBand scelgono un approccio controllato, quasi trattenuto, che può risultare elegante per alcuni e un po’ troppo prudente per altri. Il pezzo si sviluppa senza scarti improvvisi, mantenendo una linea coerente dall’inizio alla fine. Questa coerenza è una qualità, ma allo stesso tempo riduce il senso di rischio. Il lavoro sulle armonie è ben costruito e il suono resta sempre pulito, ma manca forse un elemento di rottura che possa lasciare un segno più netto. Il testo è uno degli aspetti più riusciti: la scelta di raccontare il momento prima della fine è efficace e meno scontata.