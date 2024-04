LOMBROSO Il nuovo singolo DEVI DIRLE CHE L’AMI in radio dal 12 aprile

Sarà in radio e disponibile su tutte le piattaforme dal 12 aprile “Devi dirle che l’ami” (Dischi Soviet Studio/ AudioGlobe The Orchard) il nuovo singolo dei LOMBROSO che anticipa l’uscita del prossimo album di inediti “BELLAFINE” previsto per il 10 maggio.

Come racconta il duo: “DEVI DIRLE CHE L’AMI è una guida sentimentale che, ironicamente, elenca delle regole per non mandare a rotoli un rapporto affettivo. Musicalmente ha un sapore soul/retro’ grazie all’apporto di una sezione fiati incalzante”.

Il singolo “Devi dirle che l’ami” è estratto dal nuovo album del duo Lombroso dal titolo “Bellafine” che uscirà il 10 maggio e verrà presentato con un release party il 15 maggio al Mosso di Milano.

Il duo Lombroso nasce in un pomeriggio del 2003 quando Dario Ciffo (voce e chitarra) propone all’amico Agostino Nascimbeni, talentuoso batterista, di esibirsi con lui in un concerto, scoprendo un’energia e complicità unica. In quella prima occasione live improvvisano Insieme a te sto bene di Mogol/Battisti, che diventerà anche il singolo di un loro successivo album. È Morgan che suggerisce il nome Lombrosoispirandosi alla via della sala prove dove il duo si trovava. Dalla loro empatia e complicità nascono 3 album: Lombroso (2004 per Mescal), Credi di conoscermi(2007 per V2), Una vita non mi basta (2010 per, Niegazowana), fino all’attuale collaborazione con Mogol nel singolo “Sentimento Rock” scritto da Mogol e musicato da Morgan e i Lombroso.