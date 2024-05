LOMBROSO da venerdì 10 maggio “Bellafine” il nuovo album

È disponibile su tutte le piattaforme dal 10 maggio “BELLAFINE” (Dischi Soviet Studio/ AudioGlobe The Orchard) il nuovo album di inediti dei LOMBROSO.

Il disco verrà presentato con un release party il 15 maggio al Mosso di Milano (Via Angelo Mosso 3).



Come racconta il duo: “BELLAFINE è un disco che raccoglie 8 nuove canzoni registrate in momenti differenti, alcune rimaste nel cassetto per un po’. Sicuramente i sentimenti sono il fil rouge che unisce tutti i brani del disco e vengono trattati sotto diversi punti di vista, spesso nel modo ironico tipico dei Lombroso: un amore finito che diventa una nuova opportunità, la difficoltà di comunicare in coppia, la voglia di riconquistare la ragazza dei propri sogni, passando per un inno alle curve femminili. Senza dimenticare ‘Una canzone per tutti’ che speriamo diventi davvero un brano che il nostro pubblico possa cantare a squarciagola”.



Questa la tracklist del disco: Spiegarsi – Bellafine – Sto pensando a te – Universo circolare- Una canzone per tutti – Devi dirle che l’ami – Testosterone – Sentimento Rock.