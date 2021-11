Lomagistro-Partipilo-Giachino presentano “World Expansion” a Taranto il 21 novembre

WORLD EXPANSION ALIAS LOMAGISTRO-PARTIPILO-GIACHINO

LIVE A “SPAZIOPORTO”, DOMENICA 21 NOVEMBRE, ALLE 21:30

A Taranto, la prima data ufficiale di presentazione del nuovo disco intitolato World Expansion, realizzato dal trio World Expansion alias Lomagistro-Partipilo-Giachino

Spazioporto, spazio di co-working culturale di Taranto (Via Foca Niceforo, 28), sarà lo scenario del primo concerto di presentazione del nuovo album intitolato World Expansion, un disco del trio World Expansion alias Lomagistro-Partipilo-Giachino formato da Francesco Lomagistro (batteria), Gaetano Partipilo (sax alto ed elettronica) e Fabio Giachino (piano, synth ed elettronica), in programma domenica 21 novembre alle 21:30. Per assistere al concerto è previsto un biglietto d’ingresso di 5 euro e l’esibizione obbligatoria del green pass. Pubblicato dall’etichetta Prima o Poi della nota e affermata cantante Petra Magoni, ospite nel brano Two O’ Clock and Everything is Ok, del quale è anche autrice del testo, la nuova fatica discografica di questo intraprendente trio, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 ottobre 2021, e anticipata dal singolo Free (con Marco Schnabl guest alla chitarra) in promozione radiofonica e su tutti i digital stores da venerdì 24 settembre 2021, è un progetto trasversale, un interessante crossover frutto di una ardimentosa miscellanea di svariati generi. La tracklist del CD è costituita da otto brani originali frutto della fervida creatività compositiva dei tre musicisti, in cui stilemi quali il contemporary jazz e il progressive jazz entrano in simbiosi attraverso una fulgida summa stilistica volta a esplorare nuovi paesaggi sonori, pur senza mai discostarsi completamente dallo spirito e dalla matrice della tradizione jazzistica. Inoltre, un altro elemento caratterizzante è rappresentato da un raffinato uso dell’elettronica, che arricchisce ulteriormente il sound del disco. Francesco Lomagistro, batterista e ideatore del World Expansion, lo descrive così: «Per intraprendere questo nuovo viaggio ho voluto coinvolgere Gaetano Partipilo e Fabio Giachino, due musicisti eclettici e aperti all’esplorazione, oltre a essere due eccellenti solisti. Non saprei come connotare esattamente il disco dal punto di vista stilistico, anche perché ogni ascoltatore, come spesso avviene, fornisce una sua chiave di lettura in base ai suoi ascolti e ai suoi gusti musicali. Sicuramente il sound dell’album è concepito per “un mondo in espansione”, motivo per cui è nato così il titolo del CD e del progetto. Dopo le passate esperienze da leader di progetti come i Berardi Jazz Connection e i T-Riot, sono entusiasta per la nascita di questa nuova band. Quindi, insieme a Gaetano e Fabio, speriamo che la nostra musica possa arrivare non solo ai jazzofili, ma soprattutto al pubblico delle nuove generazioni». Il live del World Expansion alias Lomagistro-Partipilo-Giachino sarà una ghiotta occasione per ascoltare buona e vera musica non solo ed esclusivamente appannaggio dei jazzofili, bensì un concerto rivolto a tutti gli appassionati, soprattutto ai giovani, animati da una viva curiosità.

Biografia

World Expansion alias Lomagistro-Partipilo-Giachino è un trio di nuova formazione, nato da una brillante intuizione del batterista tarantino, composto da tre musicisti talentuosi, intraprendenti e stilisticamente assai eclettici. Nasce dall’incontro di due jazzisti pugliesi, Francesco Lomagistro e Gaetano Partipilo, e del pianista jazz piemontese Fabio Giachino. Batterista versatile, profondo conoscitore del suo strumento, molto richiesto e apprezzato nel ruolo di sidemen, nonché leader di diversi suoi progetti, Francesco Lomagistro annovera collaborazioni di assoluto livello strette nel corso degli anni insieme ad artisti di fama internazionale, come: David Schnitter, Rotem Sivan, Rick Stone, Fabio Morgera, Vito Di Modugno, Marcus Machado, Sandra St. Victor, Chihiro Yamanaka, Mariella Nava, Antonella Ruggiero, Milva, Enzo Gragnaniello, Dario Deidda, solo per menzionarne alcuni. Con questi eccezionali musicisti si è esibito in Europa, America e Asia. Partipilo è un sassofonista molto stimato in tutta Italia (e non solo). Numerosissimi i suoi concerti a tutte le latitudini e le svariate collaborazioni di grande prestigio con musicisti di blasone mondiale, tra i quali: Dee Dee Bridgewater, Dave Liebman, Stefano Bollani, Fabrizio Bosso, Dave Binney, Gianluca Petrella, Dado Moroni. Pianista jazz italiano fra i migliori della sua generazione, Fabio Giachino ha condiviso il palco, anche oltre i confini nazionali, al fianco di tantissimi musicisti jazz acclamati in tutto il mondo, fra cui: Randy Brecker, Dave Liebman, Fabrizio Bosso, Gianluca Petrella, Javier Girotto, Paolo Fresu, Rosario Giuliani, Miroslav Vitous.

