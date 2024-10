Loge fonde rap e metal per lanciare la sua critica sociale…

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “San Lorenzo”, il nuovo singolo di Loge per Gold Leaves Academy con distribuzione Believe.

Dopo la recente uscita di “Skyline” e “Spettro”, Loge in “San Lorenzo” torna a fondere le sue più grandi passioni musicali, il rap e il metal.

La produzione di CRVEL, infatti, in questo caso si distingue per il mix di chitarre elettriche e battiti 808 distorti che creano un’atmosfera oscura e intensa e, grazie alla sintonia con il testo esplicito, trascinano l’ascoltatore in un viaggio di emozioni e riflessioni.

“San Lorenzo” affronta il tema dell’inadeguatezza che Loge percepisce nei confronti della società moderna.

Tramite dei versi molto diretti, il rapper toscano esprime la sua intenzione di distaccarsi da dinamiche frivole e tendenze effimere, ponendo interrogativi sulla ricerca di autenticità in un mondo superficiale.

Con questo nuovo singolo, insomma, Loge invita l’ascoltatore a riflettere sulle proprie scelte e sul valore della verità personale in un contesto in cui il conformismo sembra dominare. “San Lorenzo – spiega il rapper – è un invito a prendere posizione e a cercare la verità in un mondo di illusioni”.

La combinazione di elementi rap e metal non solo amplifica il messaggio del brano, ma conferma anche la voglia di sperimentare che sta alla base della collaborazione tra Loge e CRVEL.

CHI È LOGE

Loge, nato a Viareggio nel 1994, si appassiona presto al rap e, da adolescente, partecipa a vari eventi hip hop conquistando il podio di qualche contest e, successivamente, aprendo concerti ad artisti sia mainstream sia indipendenti della scena italiana.

Appena compiuti 18 anni si trasferisce a Milano dove continua a coltivare la sua passione per la musica e cerca di dare stabilità alla sua “nuova” vita. Nel 2015 firma per Mondo Records, etichetta di Mondo Marcio, ma dopo poco più di un anno decide di lasciarla per avere il pieno controllo sulle proprie uscite.

Nel 2017 entra a far parte del neonato collettivo Doraemon Gang 500, capitanato da Vacca, e dopo qualche singolo, a fine 2018 pubblica il suo primo album ufficiale, “Cleanica”, tutto prodotto da Sk8 Beatz, a cui seguono, nel 2019, l’EP “Influencer” e altri singoli.

Il secondo album, “Exit”, esce in digitale a maggio 2020 e, appena sei mesi dopo, Loge ne pubblica un terzo, “La Belle Époque”, che, nella Deluxe Edition del 2021, si amplia e prende il sottotitolo di “Blackout”.

All’inizio dell’estate del 2022 pubblica l’EP “Eretico Pensiero” in cui figura Vacca come ospite. A fine 2023 arriva invece il nuovo album, “Misteria”, 17 tracce con ospiti come Vacca, Inoki, Jangy Leeon, Drimer, Giovane Feddini, Dj MS e altri.