Locus Festival 2026: programma, artisti e date in Puglia

Il Locus Festival 2026 celebra la sua ventiduesima edizione con il concept “Play what’s not there”, un omaggio alla visione artistica di Miles Davis nel centenario della sua nascita. La rassegna, che si svolgerà dal 18 giugno al 2 settembre, propone un dialogo tra icone della scena internazionale e il meglio del cantautorato italiano, toccando le location più suggestive della Puglia, dal mare alle colline.
Programma Internazionale: Le Grandi Stelle
Il festival ospiterà esclusive nazionali e progetti unici:
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David Byrne: Il visionario leader dei Talking Heads presenterà l’unica data al Sud Italia del progetto “Who is The Sky?” a Bari (23 giugno).
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John Legend: Protagonista di uno spettacolo intimo tra musica e racconti personali nell’Arena Bianca di Ostuni (24 luglio).
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BEAT (80’s King Crimson): Un supergruppo composto da Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin e Danny Carey celebrerà la trilogia Discipline dei King Crimson a Bari (3 luglio).
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Johnny Marr: Il leggendario chitarrista degli Smiths si esibirà in esclusiva per il Sud Italia nella Tenuta Bocca di Lupo a Minervino Murge (18 luglio).
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Marcus Miller: Presenterà “We Want Miles!”, un tributo a Davis con un’all-star band che include Mike Stern e Bill Evans (30 luglio).
e ancora: Skunk Anansie, Thundercat, Soulwax, Ezra Collective, Jalen Ngonda, Kneecap e i pionieri dell’elettronica The Orb.
Scena Italiana: Tra Reunion e Anniversari
La proposta italiana intreccia generazioni e linguaggi differenti:
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C.S.I.: Reunion della formazione originale per celebrare i 30 anni dell’album “Linea Gotica” a Egnazia (2 settembre).
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Vinicio Capossela: Torna a Locorotondo per l’esecuzione integrale de “Il Ballo di San Vito” nel trentennale della pubblicazione (12 agosto).
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Subsonica: Festeggiano trent’anni di carriera con il nuovo album “Terre Rare” a Locorotondo (14 agosto).
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Esclusive e Ritorni: Il concerto all’alba di Cosmo a Ostuni (15 agosto), il ritorno de I Cani (8 agosto), e la data unica del duo Fulminacci e Daniele Silvestri (10 agosto).
e ancora: Mannarino, Cosmo, Iosonouncane (in solo acustico), Frah Quintale, Ditonellapiaga, La Niña e Marco Castello.
Le Location e il Territorio
Il festival disegna una geografia sonora che coinvolge patrimoni UNESCO e parchi archeologici:
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Bari: Fiera del Levante
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Locorotondo: Masseria Ferragnano e Piazza Aldo Moro
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Ostuni: Arena Bianca e Parco di Santa Maria di Agnano (per il concerto all’alba)
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Patrimoni UNESCO: Alberobello (trulli), Castel del Monte ad Andria e il Parco Archeologico di Egnazia
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Minervino Murge: Tenuta Bocca di Lupo
Approfondimenti Culturali
Dal 7 al 14 agosto, Piazza Aldo Moro a Locorotondo diventerà il centro di Talk & Movies, una sezione a ingresso gratuito con proiezioni cinematografiche a tema musicale e incontri condotti da esperti come Luca De Gennaro di Radio Capital.
I biglietti sono disponibili sui principali circuiti di vendita; tutti i link e le informazioni aggiornate sono consultabili sul sito ufficiale locusfestival.it.