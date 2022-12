“Locked in a circle” è il nuovo singolo di Milo Scaglioni

Esce venerdì 9 dicembre 2022 per Another Music Recordings “Locked in a circle“, il nuovo singolo del songwriter Milo Scaglioni: un nuovo capitolo che ci accompagnerà alla pubblicazione del suo secondo album in uscita questa primavera, a sei anni di distanza dal precedente disco di debutto “Simple Present“.

“Locked in a circle” è un brano che, pur mantenendo l’inevitabile matrice britannica che già conoscevamo, in parte abbandona l’oscurità e la nostalgia psichedelica in cui ci aveva fatto condotto Milo Scaglioni, concedendoci qui un nuovo loop musicale che esplora sentimenti quali lo smarrimento di fronte all’amore, e la paura di perderlo, e descrive la gabbia quotidiana in cui ci rinchiudiamo, lasciandoci con un messaggio tuttavia positivo: “out of the circle/ made your escape/make it better every day”. Questo brano è la prefazione del nuovo (secondo) romanzo di formazione musicale firmato dal menestrello che ama la psichedelia (come lo ha definito XL Repubblica nel 2017): “Port Nuveau“, questo il titolo del nuovo album in uscita all’inizio della primavera del 2023 per l’etichetta parigina Another Music Recordings

Mentre “Simple Present“ si ispira alla psichedelia dei tardi anni 60 e al cantautorato di autori come Elliott Smith e Nick Drake, la sua seconda raccolta di canzoni in inglese,“Port Nuveau“, spazia in una direzione più ecclettica, abbracciando mondi sonori che partono dall’intimismo di una canzone come “Sketches in the sand” e arrivano all’urlo di un pezzo come electric shush, passando attraverso brani dalla psichedelia alla velvet undrerground, per poi virare verso un Richard Ashcroft del primo periodo solista e ripartendo per un viaggio in treno dalla Francia all’Olanda, nella storia di un amore da nouvelle vague raccontata in from Paris to Amsterdam.

IN CONCERTO

martedì 13 dicembre 2022

Circolo Arci Bellezza, Milano

opening for Gianluca De Rubertis

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/1C7gV1T26mQR2ta2YkVTwF?si=clmX2FmOTFm-caPgAONhXQ

Autore: Milo Scaglioni

Compositori: Milo Scaglioni, Angelo Di Mino

Milo Scaglioni: voce e cori, chitarra acustica/ elettrica

Angelo Di Mino: archi, tastiere

Enrico Gabrielli: flauto traverso

Roberto Dellera: cori

Roberto Dragonetti: basso

Antonio Leta: batteria e percussioni

BIO:

Milo Scaglioni è un songwriter, un musicista e un insegnante di inglese.

Originario del nord Italia, ha raggiunto l’età adulta a Manchester, nel nord dell’Inghilterra dove ha risieduto per dieci anni prima di trasferirsi a Milano dove ora vive e lavora. Muove i primi passi nel mondo della musica suonata imparando a suonare il basso da autodidatta. Negli anni suona con diverse band sia in Inghilterra che in Italia e parte in tour con artisti del calibro di Jim Noir, The Beep Seals, Jennifer Gentle, Dellera e Sonic Jesus, suonando in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Francia, Danimarca e Italia. Ha trovato la propria voce di autore con “Simple Present”, il suo disco di debutto, che riceve ottime recensioni anche dalla stampa britannica.

Nel 2023 uscirà il nuovo album “Port Nuveau“. Decisamente fondamentale qui è stato il ruolo del produttore e polistrumentista Angelo Di Mino (piano, tastiere, archi) e la possibilità di lavorare senza scadenze presso il Blackstar studio di Milano, che ha garantito il tempo necessario a porre grande attenzione sugli arrangiamenti e sul suono. L’album è per metà registrato dal vivo e include tra i musicisti Roberto Dragonetti al basso (Nic Cester, Marracash), Antonio Leta alla batteria e percussioni Valerio Mina al basso su “It’s not over“.

La presenza di Enrico Gabrielli (Calibro 35, 19’40’’, Esecutori di metallo su carta) al flauto (“Locked in a circle“) e al sassofono (“Electric shush“, Shaking“) e di Roberto Dell’era (Dellera, The Winstons, Afterhours) ai cori “(Locked in a Circle”, “It’s not over“) completano con il loro prezioso contributo a “Port Nuveau“, un album nato con l’ambizione di poter approdare in un nuovo porto musicale e non.

“Drawing sketches in the sand” è il primo singolo tratto da Port Nuveau ed è uscito l’8 Aprile 2022. Il 9 dicembre esce il nuovo singolo “Locked in a circle“, il secondo singolo.