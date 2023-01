“Lo farei” è il nuovo singolo di Torchio, fuori per Ohimeme

É in uscita venerdì 20 gennaio 2023 “Lo farei“, il nuovo singolo di Torchio, fuori su tutte le piattaforme digitali per Ohimeme (www.ohimeme.com). Il brano snoda la storia di un adolescente che viveva i propri tormenti immaginando le ballads che avrebbe voluto cantare, ed è influenzato dalle “Murder Ballads” di Nick Cave, del 1996. Una canzone insolitamente intima e diretta per Torchio, che si avvale della collaborazione di Andrea Manuelli al piano distorto e Sebastiano De Gennaro (Calibro 35, Baustelle, Silvestri, Capossela…) alle percussioni, rumori ed atmosfere.

SCOPRI IL BRANO: https://Torchio.lnk.to/Lofarei

“Lo farei” la scrissi a quattordici anni. Un adolescente che viveva i propri tormenti immaginando le “ballads” che avrebbe voluto cantare. Erano i tempi dei cambiamenti, delle nuove prospettive, del bisogno di allontanarsi da se stessi per poi ritrovarsi. Questa piccola poesia, che ho sempre portato con me, andò cosi ad assumere il significato più vero. Le “menti inoperose” (prive di intelligenza emotiva) che decidevano le sorti altrui forse sono ancora li, Quel ragazzo con le proprie richieste di aiuto e amore, no. Penso sia bello che la mia canzone anacronistica e attuale inizi il proprio viaggio, del resto l’amore soventemente vive di ossimori.

Prodotto, mixato e masterizzato da Luca Grossi presso Flat Scenario.

BIO:

Nelle precedenti esperienze musicali con i RISERVATO, Massimo Torchio ha tenuto concerti in tutta la penisola negli anni ‘90 e 2000 e partecipato a vari festival fra cui spiccano premi e riconoscimenti al “Festival degli Sconosciuti di Ariccia”, “Asti Musica”, “Sim Milano”, il “Sonora” di Latina ed tanti altri .

Inoltre, il cantautore ha realizzato alcune partecipazioni a compilation negli Stati Uniti e ha pubblicato, tra i diversi lavori, l’album “Riservato 9013” nel 2013, nelle cui musiche scorre una miscela di rock, canzone d’autore e progressive. Negli stessi anni Torchio si esibisce con la band “Los Latin Lovers” in concerti, Pride , festival Beat in cui l’ironia e il ritmo la fanno da padroni.

Dopo aver giocato per anni con il proprio lato istrionico, l’amore per la poesia e la musica non possono che sfociare nell’ attuale lavoro solista intrapreso a partire dal 2017 con il nome d’arte TORCHIO: si dedica cosi alla creatività più profonda, costruendo brani i cui testi sono intrisi di ironia e senso critico verso gli stereotipi che limitano l’andare umano, amandone le fragilità, quelle con cui si sogna e per cui vale la pena vivere. Nel 2018 pubblica l’EP “Sostituibile” costituito da 4 brani, preludio del nuovo album “Non vi appartengo“ uscito per “Ohimeme” nel 2021, in cui sono presenti alcune collaborazioni con artisti di svariata estrazione a rimarcare la necessità di condividere il proprio percorso con lo spirito che alcuni definiscono del rock’n’roll. Nel 2022 sempre per Ohimeme e con il produttore artistico Luca Grossi/studio Flat Scenario, esce il singolo “Io che amo solo te“, omaggio al variegato mondo cantautorale italiano con una libera interpretazione del capolavoro di Sergio Endrigo. Il tutto mentre la dimensione live resta irrinunciabile cosi come le condivisioni e gli incontri.

