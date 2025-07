LKX: “Per sempre” è una presa di coscienza, non una fuga

Tra beat scuri e parole spietate, LKX racconta il proprio risveglio. Una traccia nata dal bisogno di allontanarsi da chi toglie energia, ma anche dal desiderio di riscrivere le regole interiori. “Per sempre” è diario, terapia e atto di forza, con il cuore lasciato a nudo.

“Per sempre” ha un tono forte, diretto. È stato terapeutico scriverla oppure ti ha messo a confronto con ferite ancora aperte?

Faccio fatica a cicatrizzare le mie ferite, sono una persona emotivamente molto fragile , nelle mie produzioni metto me stesso al 100% e questo comporta una sana terapia, utile per sfogarmi e ovviamente va a togliere tutte le crosticine riaprendo ferite ancora aperte .

Cosa significa per te parlare di dolore e rinascita attraverso la musica?

Tutto , noi musicisti siamo delle fenici , ci bruciamo con le nostre stesse parole e rinasciamo dalle nostre ceneri.

Il tuo sound è molto ibrido, ruvido ma anche riflessivo. Come riesci a trovare l’equilibrio tra questi poli apparentemente opposti?

La versatilità è il segreto per delle buone miscele , non bisogna mai restare nella zona comoda, devi sempre osare per trovare la tua originalità e ricetta vincente.

C’è un messaggio nascosto in “Per sempre” che solo chi ti conosce davvero potrebbe cogliere?

NAHH, Per sempre è camaleontica , puoi dare libera interpretazione ad ogni singola parola, ovviamente i miei amici e la mia famiglia sanno a cosa mi riferisco ma non è il messaggio chiave della canzone , io voglio condividere il mio dolore , non voglio tenermelo tutto per me , sono un libro aperto e per chi ha seguito LKX dagli esordi sa che parlo sempre a cuore aperto, cerco di arrivare a più persone possibili cosi cerco di non personalizzare troppo i temi delle canzoni.

Come vivi il rapporto con il pubblico, soprattutto in un momento storico in cui tutto è visibile e condivisibile?

Evito le persone ahaha no scherzo , non godo di grande fama però mi capita di essere riconosciuto e mii fa piacere , amo chi mi ascolta e diventa un fratello o una sorella automaticamente .

Mi è capitato a Milano dopo un concerto di fermarmi con delle persone che hanno sostenuto il mio lavoro ed è stato magico , l’energia positiva che ti regala la gente che ti apprezza è davvero unica.

Hai già in mente i prossimi passi del progetto LKX, o preferisci lasciare spazio all’istinto e al caos creativo?

Io sono un caos in tutto quindi vada per la seconda opzione !