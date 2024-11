“Live in Arezzo” è il nuovo disco di Galapaghost

Reduce dalla pubblicazione del suo nuovo personale ed intenso singolo dal titolo “Test Stick Uhaul Her Can, Sir?“, torna il progetto solista di Casey Chandler, Galapaghost, con un nuovo disco registrato dal vivo “Live in Arezzo“, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 8 novembre 2024. Il musicista e songwriter di Woodstock, attualmente residente in Italia per una coraggiosa scelta d’amore, festeggia così i suoi 15 anni di percorso musicale come Galapaghost, 3 dei quali passati proprio qui, in Italia. Un nuovo capitolo che si aggiunge alla sua autobiografia musicale che comprende anche episodi molto sentiti e importanti, come la sua esperienza con il cancro.

Casey Chandler è attualmente impegnato anche come autore di colonne sonore, tra le sue collaborazioni più significative anche quelle con Gabriele Salvatores per “Il Ragazzo Invisibile” per la promozione della serie Netflix “Tredici“.

A marzo di quest’anno, ho tenuto un meraviglioso concerto ad Arezzo al Malpighi Sofa insieme al mio amico Federico. Il pubblico era eccezionale e c’era un’atmosfera magica quella sera. Solo dopo lo spettacolo ho scoperto che l’intero concerto era stato registrato, il che mi ha reso estremamente felice! Così ho deciso di pubblicare questo album live per celebrare i 15 anni di musica come Galapaghost. Ho iniziato a registrare il mio primo EP nell’autunno del 2009 e, dopo aver rilasciato numerosi album e EP nel corso degli anni, ho sentito che era giunto il momento di un album dal vivo. È molto importante per me che sia stato registrato qui in Italia, dove quasi 13 anni fa è iniziata la mia carriera.

SCOPRI IL DISCO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/1vBxupxliJQPAzqT2ZqyzR?si=HO-5JcheSpGExUi9bi_i1Q

Recorded at Malpighi Sofa in Arezzo on March 21, 2024

Recorded by Mattia Tartaglia

Mixed by Mattia Tartaglia and Andrea Fumelli

Cover photo by Simone Tofani

Cover layout by Elisa Tron

Guitar and vocals: Casey Chandler

Guitar and backup vocals: Federico Puttilli

Press photos: Simone Tofani

BIO:

Galapaghost è il progetto solista di Casey Chandler, originario di Woodstock (USA) e attualmente residente nelle valli sopra Torino (ITA).

Chandler ha iniziato la sua carriera come musicista turnista per John Grant, promuovendo “Queen Of Denmark”, eletto album dellʼanno dalla rivista Mojo. Ha poi eseguito tour negli Stati Uniti, in Canada ed in Europa, partecipando anche a rinomate trasmissioni televisive come “Later… with Jools Holland”. Successivamente, Chandler ha intrapreso la carriera da solista con lʼalbum “Runnin”, promosso attraverso un tour in Italia. In questo tour è stato accompagnato da Federico Puttilli (Nadàr Solo, Levante, Kiol) e Ru Catania (Africa Unite, Tre Allegri Ragazzi Morti, Wah Companion).

Galapaghost ha successivamente realizzato altri sette album e sei EP, collaborando anche nel campo cinematografico e televisivo. Ha composto musiche per “Il Ragazzo Invisibile” di Gabriele Salvatores, “Una Relazione” di Stefano Sardo, contribuito alla promozione della serie Netflix “Tredici“, e creato una colonna sonora per una campagna pubblicitaria di “Quiksilver” featuring il celebre snowboarder Travis Rice.

Il video musicale “Trapeze” ha recentemente vinto tre premi ai Rome Music Video Awards(edizione di gennaio 2024), inclusa la categoria principale “Miglior Video Musicale”. Inoltre, ha ottenuto il premio come “Miglior Video Musicale” all’Indian Independent Film Festival, nella sua edizione di novembre-dicembre 2023, e il premio “Migliori Effetti Visivi” all’International Music Video Underground Festival per l’edizione di dicembre 2023.

