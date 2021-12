Little Tony Family & Fuzzy Dice: “Baby it’s Christmas time”

LITTLE TONY FAMILY & FUZZY DICE

In radio e sui digital store dal 03 dicembre 2021

BABY IT’S CHRISTMAS TIME

Il nuovo singolo natalizio che farà ballare e porterà allegria

La festa dell’anno più attesa è senza dubbio il Natale! Ad accompagnarci nel bellissimo mese di dicembre e per tutte le prossime festività ci sarà la Little Tony Family, che, insieme ai The Fuzzy Dice presenta il loro singolo “Baby it’s Christmas time” per fare gli auguri a tutti gli italiani e non solo, contribuendo così ad intensificare il calore umano e preparare i cuori per il tanto atteso 25 dicembre.

Un rock & roll che sa di luci, di famiglia, di gioia; un brano vivace che ci fa pregustare la bellissima atmosfera che regnerà nelle case di tutti.

Anche se il giorno di Natale è definito “il giorno dell’ amore“, la Little Tony Family ed i The Fuzzy Dice, sottolineano quanto sia essenziale e importante “donare amore” non solo in quella circostanza ma in ogni momento dell’anno.

Cristiana, figlia del famoso Little Tony, canta insieme alla band, la speranza di vedere “… l’amore in ogni cuore, tutti insieme…”, cioè quel senso di unità e armonia che si crea durante le festività e che si spera pero’ che rimanga impressa nel cuore più a lungo possibile.

“Baby it’s Christmas time” è un brano ricco di gioia, allegria, orecchiabile e coinvolgente, dal ritmo divertente, a cui è impossibile resistere!

Slitte, neve, baci, festa, magia… sono tutte le sensazioni che il pezzo lascia nel cuore di grandi e piccini.

La canzone composta da Angelo Petruccetti e Matteo Fantini, è distribuita in tutto il mondo da Believe Digital S.p.A. ed è prodotta da Maurizio Palumbo & Dario Cerasi, su etichetta Starpoint Internationa s.r.l..

