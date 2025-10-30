LITFIBA: reunion storica per i 40 anni di 17 Re — il 28 luglio 2026 all’Arena Flegrea per il Noisy Naples Fest

LITFIBA – “QUARANT’ANNI DI 17 RE” TOUR 2026

Unica data in Campania: 28 luglio 2026 – Arena Flegrea, Napoli (Noisy Naples Fest)

I Litfiba tornano insieme nella formazione originale per celebrare i 40 anni di 17 Re, il disco simbolo del rock italiano anni ’80.

Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo saranno di nuovo sullo stesso palco per un tour di 20 concerti in tutta Italia, in programma nell’estate 2026.

La tappa napoletana, in calendario martedì 28 luglio all’Arena Flegrea, sarà l’unica in Campania e una delle più attese del Noisy Naples Fest 2026.

Biglietti in prevendita su Vivaticket.com dalle ore 12:00 di giovedì 30 ottobre.

Vendita generale su ETES.it, MC2Live.it e circuiti autorizzati dalle ore 10:00 di venerdì 31 ottobre.

Un album simbolo del rock italiano

Pubblicato nel 1986, 17 Re è il secondo capitolo della celebre “Trilogia delle vittime del potere”, insieme a Desaparecido e Litfiba 3.

Fu il primo doppio album della new wave italiana e rappresentò una svolta radicale nella scena musicale nazionale.

Con i suoi 16 brani, 17 Re rimane un’opera visionaria e coraggiosa, capace di coniugare impegno, poesia e sperimentazione sonora.

Il nuovo tour “Quarant’anni di 17 Re” riporterà in scena quell’energia irripetibile, con una scaletta che unirà le canzoni dell’album a grandi classici della band, reinterpretati con l’intensità che ha reso i Litfiba una delle formazioni più iconiche del rock europeo.

Tour 2026: un’estate di rock

Il viaggio celebrativo dei Litfiba attraverserà l’Italia da giugno ad agosto 2026, toccando le principali città e festival estivi.

Ogni concerto sarà un evento unico per rivivere dal vivo la potenza, le atmosfere e la poetica di 17 Re, un disco che ancora oggi parla a nuove generazioni di ascoltatori.

Informazioni utili