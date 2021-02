Lino Strangis | Godless Ritual Music     

E’ in uscita per Handmade Supernova il nuovo album di Lino Strangis dal titolo Godless Ritual Music.

E’ in uscita per Handmade Supernova il nuovo album di Lino Strangis dal titolo Godless Ritual Music.

Una tracklist di 6 brani di musica elettronica sperimentale di tipo strumentale stampati su vinile in una limitata serie di 200 copie di cui 170 standard e 30 copie Deluxe. La proposta musicale, realizzata con un approccio ormai tipico per la produzione musicale di Strangis, consiste in una selezione di frammenti (a opera dell’artista) da una serie di sessioni di improvvisazione da egli stesso performate con differenti set di sintetizzatori durante i primi mesi del lockdown 2020. Per l’occasione Strangis (che, in quanto artista poliedrico in molte occasioni ha curato personalmente le sue edizioni in ogni aspetto) ha scelto l’artista Pasquale De Sensi (tra le altre cose plurivincitore del premio BEST ART VINYL ITALIA) per realizzare la copertina e collaborare al design del packaging.

Il concept si chiarisce già nel titolo che si riferisce ad una ricerca che intende ritrovare una qualche forma di “uso rituale” dell’esperienza musicale ma in un contesto libero da speculazioni teologiche (che l’artista definisce come sacro alla laicità) e soprattutto riscoperto con strumenti, sonorità e finalità estetiche differenti in quanto peculiari della contemporaneità. I brani, che portano la musica elettronica a cedere molta della sua abituale definizione per sconfinare nel noise, uniscono influenze molto differenti: dalla musica di K. Schulze al punk passando per venature di musiche tribali e tradizionali, indiane e dell’estremo oriente, il tutto in un mix che non dimentica di ricordare chiare provenienze rock-metal e poi, molta psichedelia.

Handmade Supernova, etichetta discografica indipendente, è stata fondata nel 2018 da C.A.R.M.A. -Centro d’Arti e Ricerche Multimediali Applicate di Roma nei suoi primi anni di vita ha pubblicato alcune tra le più interessanti proposte italiane per quanto riguarda la ricerca musicale di tipo sperimentale e fin dall’inizio si è caratterizzata per le sue produzioni fisiche in tirature limitate fatte a mano. L’etichetta è anche legata al festival Shamans of digital era la cui seconda edizione (2019) si è tenuta presso MACRO- Museo di Arte Contemporanea di Roma.

Credits:

Performed and produced by Lino Strangis

Mastering Filippo Torre

Artwork Pasquale De Sensi

Graphic layout: Rotofiltermetic Studio

Recorded at Strange Phenomena Studio by C.A.R.M.A.

Distributed by Handmade Supernova

