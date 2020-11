“Linea di confine” è il nuovo brano del polistrumentista UMBERTO VITIELLO

In uscita per Aventino Music “Linea di confine” il nuovo brano dal sapore world dell’eclettico polistrumentista UMBERTO VITIELLO

«“Abbiamo passato tante linee di confine che non avremmo dovuto varcare e ne stiamo pagando le conseguenze…”: potrebbe essere questo il senso della “linea di confine” che dà il titolo a questo brano, ma non è il solo. Ho immaginato una linea divisoria anche nella percezione di sé stessi, degli altri, del senso del vivere; ho immaginato una linea oltre la quale la tua vita diventa un’altra»

Percussionista, vocalist, polistrumentista, musicoterapeuta, didatta e compositore, dopo la pubblicazione dell’album “L’ultimo sogno blu” (a inizio 2020), torna sulla scena Umberto Vitiello con un nuovo singolo, in uscita per Aventino Music: “Linea di confine”.

Per parlare del suo ultimo lavoro, bisognerebbe prima fare un po’ di “riassunto delle puntate precedenti”, considerando l’infinità di progetti a cui il prolifico ed eclettico musicista ha avuto l’onore di partecipare, dalla fondazione di una miriade di progetti musicali (Bojafra, Trio Magico Quartet, Tamtamtime, Batuque-now) fino al suo impegno nel sociale come musicoterapeuta e didatta (progetti mirati al miglioramento dell’attenzione e ai problemi di integrazione e di contrasto al bullismo, lavora con strutture di riabilitazione per plurihandicap, adolescenti a rischio e tossicodipendenze e, nel 2005, è a Nairobi (Kenya), per coadiuvare il percussionista Giovanni Lo Cascio in un laboratorio musicale-pilota con i bambini chokora (spazzatura), abitanti di una delle bidonvilles della città per il progetto “Juakali drummers”, all’interno di “Child in need”, diretto dall’AMREF).

Riuscendo a trovare il tempo anche per comporre, Umberto Vitiello torna con un brano in cui fa emergere tutte le sue esperienze in giro per il globo e la sua passione per i sud del mondo, dal Brasile all’Africa, miscelandole al jazz e al cantautorato, in un ibrido dove è la matrice world a farla da padrone.

«Con Aventino Music stavamo lavorando al missaggio di un album che uscirà a gennaio 2021 quando, in modalità del tutto “estemporanea”, forse frutto di un momento particolarmente complicato, è saltato improvvisamente fuori questo brano: lo vedo quasi come un punto da cui osservo ciò che accade… lungo una linea di confine. “Linea di confine” è saltata fuori così, tra le mura della mia stanza e il verde intorno a casa. L’amico Giancarlo Capo, poi, con cui ho condiviso un precedente lavoro discografico, mi ha dato un prezioso supporto musicale e di editing».

“Linea di confine” anticipa l’uscita del prossimo album del musicista, “Temporada”, prevista per inizio 2021.

«Questo singolo ha poco a che fare con l’album in uscita. E, infatti, non ne farà parte. Mi riferisco al linguaggio, al mood. Ma, stranamente, riesce in qualche modo a descriverlo, a raccontarlo, anticipandolo. E le cose strane, spesso, sono le più interessanti».

