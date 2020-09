“Linea 18”, il nuovo singolo dei Panico Relax

I Panico Relax sono un gruppo indie abruzzese. Nel 2019 ottengono il loro primo contratto discografico con Digital Distribution Bundle, sub label dedicata alla musica emergente italiana dell’etichetta discografica TRB rec di Andrea Tognassi e fin da subito lasciano la loro firma con singoli molto introspettivi quali Amore Moderno, Sarà la tua carezza, Filo di lana, Non cadremo mai.

I loro testi raccontano il quotidiano con un tocco intimo sensazionale, dritto al cuore dell’ascoltare, che si ritrova nelle vicende e sentimenti narrati.LINEA 18 è il primo singolo dei Panico Relax sotto roster ufficiale dell’etichetta discografica TRB rec di Andrea Tognassi; una canzone sullo “Spleen“; la malinconia nel sentirsi sempre fuori sincrono con quello che accade intorno.

Nel quotidiano siamo

e controllo; impossibile nella complessità della mondo moderno. E’ qui che entra in gioco l’amore, che regala una nuova possibilità di vivere il momento: liberi e complici mentre si torna a casa scalzi dai locali quando il notturno non passa più per poi abbracciarsi sotto le lenzuola e sentirsi meno soli. Perdersi in un sorriso e capire all’improvviso che la felicità è un semplice giro in due in motorino, che fa sembrare il cielo buio il nostro San Siro.

Un brano che racconta l’amore tutto d’un fiato. soliti rifugiarsi in una routine fatta di luoghi familiari, per avere una sensazione di continuità