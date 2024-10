LINDA GAMBINO

Unexpected

Filibusta Records

2024



 

Già dal titolo si intuisce che si tratta di un lavoro frutto di una circostanza casuale ma sostenuto dalla radici solide di musicisti dotati di grande talento e approfondita cultura musicale.

Ottima prestazione quella che possiamo apprezzare in questo Unexpected, primo album recentemente pubblicato della cantante e autrice romana Linda Gambino sia in versione CD che sulle maggiori piattaforma digitali.

Nulla di diverso, peraltro, ci saremmo aspettati da una musicista che ha avuto principalmente i necessari meriti ma anche la fortuna di poter approfondire e consolidare i propri studi presso il Berklee College of Music di Boston, comunemente noto per aver formato e “sfornato” da innumerevoli anni una folta schiera di valentissimi professionisti su scala mondiale.

L’intero progetto è una sorta di “saggio”, basato su un jazz di stile “classico”, intendendosi rappresentato in forma di swing, di blues e di romantic song, filoni musicali immortali che hanno saputo attraversare le epoche e sfidare i mutamenti stilistici rimanendo sempre inossidabili.

In quest’ottica la scaletta è stata realizzata selezionando alcuni standard opportunamente rivisitati, come My Favorite Thing, Everything Happens To Me, Honeysuckle Rose e Taking A Chance On Love, con l’aggiunta di altre composizioni proprie della Gambino, realizzate a quattro mani – e qui veniamo al discorso sulle collaborazioni – col chitarrista Andrea Zacchia, sempre improntate ed ispirate dai riferimenti storici di Linda e dai loro stilemi artistici, le regine del jazz Sarah Vaughan ed Ella Fitzgerald.

Zacchia, inoltre, è stato anche il coautore di tutti i brani originali del disco ed il promotore dell’iniziativa di progetto, nata nel corso di un occasionale scambio di opinioni su alcuni embrioni di composizioni della Gambino stessa.

Ed è stato lo stesso Zacchia a riunire ed a comporre “il gruppo”, come sempre di fondamentale importanza per la perfetta riuscita di ogni buon lavoro, affiancando il contrabbassista Giordano Panizza ed il batterista Maurizio De Angelis, due figure la cui valente maestria è stata indispensabile protagonista dei generi che il progetto ha inteso proporre.

Proprio da questo primo approccio “occasionale” è nato, “unespected”, il progetto di cui oggi possiamo ascoltare il gradevolissimo risultato.

L’intesa e la precisione nell’esecuzione dell’ensemble sono state supporti perfetti agli intendimenti dell’iniziativa, rappresentati dalla centralità dell’interpretazione della Gambino, dalla sua spiccata vocalità, da tutte le sue capacità di armonizzazione, dall’originalità del suo approccio e dalla valorizzazione delle diverse composizioni.

Genere: Jazz, Swing, Blues, Song

Musicisti:

Linda Gambino, Voice

Andrea Zacchia, Guitars

Giordano Panizza, Double Bass

Maurizio De Angelis, Drums

Tracklist:

01. My Favorite Things

02. It Wasn’t Love

03. Everything Happens To Me

04. Let’s Take Whatever Comes Instead

05. Honeysuckle Rose

06. Taking A Chance On Love

07. Your Hands

Link:

Linda Gambino