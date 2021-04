LIMONI è il nuovo brano di FARGE

Il testo è in semifinale al Tour Music Fest. Il cantautore abruzzese sceglie il bianco e nero per il video che accompagna il brano.

“Limoni”

è il nuovo brano

dal sapore di sud

del cantautore

FARGE

Il cantautore Matteo Di Fabio, in arte Matteo Farge, dopo aver raggiunto la semifinale nazionale del Tour Music Fest – The European Music Contest nella categoria Autori, ha deciso di far ascoltare il suo nuovo brano dai profumi mediterranei: “Limoni”.

«Il mio intento era quello di far ascoltare il testo congiunto alla melodia, quindi, suonare “Limoni”. Del resto, leggere un testo di una canzone senza musica è come guardare una donna senza parlarci: è a metà».

Lo stile di Farge è indirizzato verso un sound scarno ma incisivo, fatto di voce, chitarra acustica e armonica; un approccio minimale, che guarda al cantautorato nella sua forma più primordiale e diretta, per un testo con chiari riferimenti metaforici alla genuinità del sud Italia, qui accostata all’odore dei limoni.

«Dopo l’uscita di “Giorni”, anche quello un brano volutamente scarno, acustico, ho felicemente optato, ancora una volta, per un arrangiamento “voce e chitarra”, senza artifizi. Si… l’esecuzione è, forse, alquanto ruvida… ma, in fondo, io scrivo solo canzoni, non sono né un virtuoso dello strumento né una voce divina. Le scrivo… e quelle che “sento” di più le canto, per esprimere le mie emozioni nella maniera più naturale possibile».

Il video che accompagna “Limoni”, così come il brano stesso, è stato girato all’insegna della semplicità e della sobrietà. Non è un caso, dunque, la scelta delle immagini in bianco e nero, che sottolineano l’essenzialità del brano, che mira direttamente ai sentimenti e alle emozioni dell’ascoltatore.

Links:

“Limoni” su Youtube: https://youtu.be/DgMOEj3ygdc

Spotify: https://open.spotify.com/artist/6V34dw7XVDzOw5SFpjZhW3

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCkUBg6T250Kq93fZ1JUVA4Q

Instagram: https://www.instagram.com/matteo_farge/

Facebook: https://www.facebook.com/matteofargeofficial