“Lilith” è il nuovo album di Decrow

“LILITH“, disponibile da venerdì 14 ottobre 2022 su tutte le piattaforme digitali è il nuovo e secondo album di Decrow, è la bibbia dell’amore giovanile e rappresenta tutte le sfaccettature della relazione con una donna demone sullo sfondo di una Roma / Gotham City. Lei: una fem fatal narrata diversamente in ogni brano presente nel disco, capace di donare amore, ma quando vuole disgrazia e disperazione. “LILITH” è un viaggio nella testa di Decrow, un film fatto di atmosfere diverse e sbalzi di energia come essere su una Roller Coster. “GOTHAM CITY” è la main track del disco perché parla di una storia d’amore che nasce e finisce in una serata di eccessi nel quartiere di San Lorenzo a Roma che, con la sua sopraelevata e la magica atmosfera dark, ricorda a Decrow la città natale di Batman. “Gotham City” è un brano rock/punk per chi vuole urlare la notte nel pieno di una serata a base di sregolatezza e divertimento.

SCOPRI IL DISCO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/0wdS4kOAxrrnJNyyEqBe3S?si=l-Q1YNC4RnWMFQv44W__IA

BIO:

Giulio, in arte “Decrow” nasce a Roma il 19 marzo 1995.

Fin da piccolo il padre lo fa appassionare alla musica spaziando dal Rock anni 60 a quello dei primi 2000, che risultano essere tutt’oggi le sue più grandi influenze. Il nome d’arte ha origine dalla sua passione per il cinema e in particolare a quella per il film “Il Corvo”. Con le sue atmosfere Goth, i brani dei Cure e l’irrefrenabile storia d’ amore che racconta, il film “Il Corvo” è come se fosse una trasposizione in immagini della musica di Decrow. Esordisce nel 2017 pubblicando singoli da cui conseguono i primi live e i primi dj set nei principali club romani. Nel 2021 pubblica il suo primo EP “Summer Rain”, che unisce le sonorità rock che lo hanno influenzato per tutta l’infanzia con suoni elettronici e sperimentali. Il 25 Marzo 2022 pubblica “Kill Me” in collaborazione con yuks, Uale e Rich Meyer mentre successivamente escono “Laser”, “Cuore Aperto“, “Tatuaggi” e “Lake Placid”.

https://www.instagram.com/decrowilcorvo/