Disponibile dal 15 Luglio 2022 su tutti i Digital Store e su Youtube con il video ufficiale “L’ignobile“, il nuovo singolo degli Ska-Punker Juda’s Kiss, che ne sancisce ufficialmente il ritorno sulle scene di questa storica band.

Il singolo e’ uscito per Alma Music/DELTA Records & Promotion. Per tutti i fan la band ha deciso di stampare in formato fisico una “Raccolta“ che racchiude oltre al nuovo singolo, tutte le migliori canzoni presenti nei vecchi album, che i Juda’s Kiss hanno deciso di chiamare “Questi siamo noi… questa e’ la nostra storia…“. Il CD e’ acquistabile esclusivamente ai loro concerti.

Presentazione di “L’Ignobile“:

La band, con una rinnovata line-up, esce con un lavoro in studio dopo 15 anni di assenza dalle scene (l’ultimo disco “Ferro alla Tempia” uscito solo in versione digitale risale al 2007).

Questo brano riprende lo spirito “combattente” che l’ha sempre caratterizzata ma si discosta dall’appartenenza politica del passato abbracciando ideali apartitici e tematiche sociali.

Musicalmente sottolinea l’odierna maturità artistica frutto di un background accumulato in anni di esibizioni e progetti musicali, dalle esperienze vissute sia nella vita che sui palchi e data dall’età non più pericolosamente vicina all’adolescenza. Nel rafforzare ancor di più il senso di consapevolezza compositiva incidono, senz’ombra di dubbio, le capacità tecniche dei nuovi componenti.

“L’Ignobile” suona street punk misto allo ska grezzo e sporco, ma si riserva delle aperture strumentali “sintetiche” in stile pop anni ’80. Ci sono dentro i vecchi Juda’s Kiss, i Rancid, i Duran Duran e la follia di chi ritorna sulle scene dopo anni con la sicurezza di avere ancora dei colpi da sparare.

Il testo parla di una problematica riguardante alcuni esponenti della piccola politica di provincia privi di coerenza e di scrupoli. Questi personaggi sono sindaci di piccoli comuni oppure presidenti di associazioni che dovrebbero avere scopi sociali e culturali.

Il video ufficiale e’ stato affidato alla Zen Bang Productions, che ne ha curato riprese e montaggio, e girato negli spazi del Middle Ground di Ornavasso (VB)

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=fAhYjbTGrUc

Credits:

Montaggio Video: Zen Bang Productions [https://www.facebook.com/zenbangmediamaking]

Testi e musica: Enrico Maiorca

Prodotto da: Marco “Kiri“ Chierichetti

Mix & Master: Marco “Kiri“ Chierichetti

Genere: Ska-Punk

Juda’s Kiss – Biografia

Nati nel 2000 come psichedelik-punk band, dopo vari cambi di formazione ed un demo realizzato in un garage, prendono una direzione stilistica che si accosta allo ska-punk dei primi anni 80 italiani anche grazie all’ingresso in formazione di Komo alla tromba.

Nel 2002 registrano il primo lavoro su lunga scala intitolato “Skannati” registrato al One Voice Studios di Chivasso da Daniele Giordana, leggenda dei gruppi alternativi, già fonico di gruppi punk e Hard-Core di livello internazionale(U.S. Bombs, Agnostic Front, Dropkich Murphis, Ignite, Estrema, Biohazard). Questo CD esce sotto l’ala della “Why Not? Records” che altri non è che una flangia del famoso locale Verbanese “Perché No?”e permette alla band di firmare una contratto decennale con le Edizioni Musicali “Alma Music” già legate a gruppi quali Stiliti, Fahrenheit 451 e Pittura Freska.

Dopo diverse esibizioni anche fuori provincia e dividendo il palco con gruppi affermati nel panorama nazionale partecipano alla compilation “Soniche Avventure Punk vol. 4” della Fridge Records col brano “Doppiopetto Blu” ed acquisiscono in organico un sax (Danny) ed una seconda chitarra (Cuye). Seguono parecchie date, anche al fianco di gruppi stranieri, e la partecipazione con buoni piazzamenti a vari concorsi (Emergenza Rock, Pilastro City, ecc,)

A tre anni di distanza dal primo LP, nel 2005 rientrano in studio a Chivasso per la registrazione secondo cd “Contropotere”. Il nuovo lavoro esce per Alma Music e coincide con l’uscita dal gruppo del tastierista Beppe successivamente rimpiazzato da Brees.

Nell’ottobre dello stesso anno, finalmente i Juda’s Kiss firmano un contratto che li lega all’Etichetta Indipendente ANGUS RECORDS di Lecce e si preparano per affrontare le fatiche di un nuovo lavoro e del tour promozionale. Alla fine dello stesso anno la band si scioglie ed il disco nuovo “Ferro alla tempia” non vede la luce (lo si trova comunque su Spotify).

Nel 2021 Maio decide di rifondare la band e chiama in adunata i suoi vecchi compagni. Riceve solo l’adesione di Ale Fonte quindi assolda una nuova line up escludendo l’utilizzo dei fiati per avere un sound più diretto senza però sacrificare lo ska-punk diventato marchio di fabbrica della band.

Line Up:

Maio – Voce + Chitarra (dal 2000 ad oggi)

Ale Fonte – Chitarra + Cori (dal 2000 al 2001 + oggi)

Nathan – Batteria + Cori

Teo Rocker – Basso + Cori

Kiri – Farfisa + Sintetizzatore

L’Ignobile su Spotify:

Spotify: https://open.spotify.com/album/6jCKDuyUvRbj4617JZVBiN

Juda’s Kiss contatti:

Facebook: https://www.facebook.com/judaskissofficial

Instagram: http://www.instagram.com/judaskissofficial

e-mail: maio.stoner@hotmail.it

Maio: 339-7318496

Contatti DELTA Records & Promotion: