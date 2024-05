“Libido” è il nuovo singolo di Colombo

Esce venerdì 31 maggio 2024 su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Music Italy) il nuovo singolo di Colombo, dal titolo “Libido” – un brano di cantautorato che vanta un’ispirazione da riferimenti internazionali, da Jeff Buckley a James Blake, e che si impone nella scena musicale underground come qualcosa di totalmente nuovo.

“Libido” segue il precedente “Uomini forti“, che ci conforma la volontà scomoda dell’alter ego musicale di cantautore e pianista Alberto Travaini, del voler raccontare le fragilità, spesso nascoste, dell’universo maschile. Se “Uomini forti” raccontava la fatica del dover essere sempre forte (… del dover avere più successo degli altri, più muscoli, fare più soldi e più sesso), questo brano nasce ancora una volta da un episodio autobiografico: un amico che ha problemi sessuali nella propria coppia, e lo stupore nell’altro nel rendersi conto che tra amici, amici maschi, non si parli spesso di tematiche del genere.

Chiunque ha diritto a coltivare la propria fantasia e il rapporto con sè stesso; ma cosa succede se quella zona di autonomia rimane l’unica in cui ci si riesce ad esprimere? Se non si riesce a comunicare i propri bisogno a chi abbiamo davanti, per una notte o per tutta la vita?

Un po’ di tempo fa scoprii – per vie traverse – che un mio amico stretto aveva seri problemi di sesso all’interno della sua relazione, da molto tempo. Lui non me ne aveva ma parlato, nonostante fossimo (in teoria) quel tipo di persone, e di amici, che parlano di tutto, sesso compreso, senza problemi. Per un attimo pensai a una questione di mancanza di fidugia, ma poi mi resi conto di una cosa: anche io non gli avevo mai parlato di sesso in quel modo, di insicurezze e desideri, che presumo tutti, in misura differente abbiamo.

Ho abbastanza amiche donne da sapere ormai che la storia dell’uomo performante che penso solo a quello, sempre pronto, è solo una leggenda. Ma se continuiamo a raccontarcela, con chi se ne può parlare?

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/colombo-libido



foto di Elena Grandi

BIO:

Nasce a Brescia nel 1994, dai primi anni si avvicina allo studio del pianoforte. Si laurea in pianoforte presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma col massimo dei voti. Dall’età di 15 anni affianca al pianoforte classico, lo studio della vocalità moderna nelle sue diverse espressioni, che prosegue con l’approfondimento del canto jazz presso il Conservatorio di Milano. Si esibisce come pianista, tastierista, cantante in diversi contesti e formazioni, spaziando in vari generi, dalla classica al pop, dal cantautorato al rock. Vincitore del Premio Ugo Calise 2019 per la nuova canzone d’autore, finalista di Area Sanremo 2018, Vibra Song Contest, Contesto Indie e ProScenium Festival di Assisi 2021.

Nel 2023 esce “Where Children Strove”, un concept album di pop neoclassico interamente dedicato alle poesie di Emily Dickinson.

“Uomini forti” è il primo capitolo di un nuovo progetto in italiano.

https://www.instagram.com/colombo_music/