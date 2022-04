LIBERTANGO 5tet

Point Of No Return

TRP Music

2021



Già il nome del gruppo –– è particolarmente impegnativo e non può non essere esplicito riferimento al grande, che seppe reinventare e dare nuova linfa al tango argentino spostandolo in chiave jazz.E, a dire il vero, se si ascoltassero i brani Five Of Four Tango oppure Dr. Thomas del– tutte le composizioni del disco in questione, Point Of No Return, sono originali, del pianista e fisarmonicistae del chitarrista– senza sapere esattamente di chi e che cosa si tratti, verrebbe da pensare a degli inediti usciti postumi da un cassetto dimenticato del compianto Astor.

Non è così, ovviamente, ma, a dirla tutta, è bello sapere che ci sono in Italia, in Sicilia in particolare, musicisti di spessore, come i Libertango, che ripercorrono e continuano con amore il percorso artistico e gli insegnamenti del grande autore di tango argentino, che ne sviluppano la verve compositiva con il dovuto rispetto ma apportando la giusta dose di innovazione e contaminazione come verosimilmente, maestro dell’innovazione e della contaminazione, avrebbe fatto lui.

Non è così anche perché l’assortimento di brani del disco non si ferma al prezioso omaggio alla tradizione del tango jazz, ma si sviluppa su diversi fronti, abbracciando generi diversi e si confronta e contamina con svariati gusti musicali, col samba di Point Of No Return, con alcuni raffinati sconfinamenti nel melodico, in I’ll Be There, con la partecipazione della formazione di archi TRP Studio Orchestra, in Three Lights e Life And Death di Cali, con un po’ di swing – che fa sempre bene – in Three Brothers, un po’ di rock “onirico” in Mal D’Afrique, che mostra di aver preso più di qualche lezioncina dai Pink Floyd.

In particolare due strumenti, il flauto traverso di Marcello Lanza e la fisarmonica del Cali, che richiama molto da vicino il bandoneon, strumento di origine germanica ma entrato di diritto nella tradizione tanguera argentina, ricordano molto da vicino le sonorità di Piazzolla. A completare l’ensemble ci sono Giovanni Arena al basso acustico ed elettrico e Ruggiero Rotolo, che supporta con maestrìa le escursioni ritmiche più diverse del quintetto, oltre ai già citati maestri d’archi della TRP Studio Orchestra a supporto del brano I’ll Be There.

Musicisti:

Francesco Cali, pianoforte, fisarmonica e arrangiamenti

Gino De Vita, chitarre acustica ed elettrica

Marcello Lanza, flauti e sax

Giovanni Arena, basso acustico ed elettrico

Ruggero Rotolo, batteria

TRP Studio Orchestra, archi

Tracklist:

01. Five or Four Tango

02. Point of No Return

03. I’ll Be There

04. Alysia’s Dance

05. Three Lights

06. Three Brothers

07. Mal d’Afrique

08. Dr. Tomas

09. Life and Death

10. Tango for Sigfred