Libero da Schemi pubblica “Catene”, il nuovo ep 2022

Libero Da Schemi, di nome e di fatto, è un rapper che cerca di portare la libertà di espressione dovunque vada. Sin da piccolo ha avuto un grosso interesse per la musica. Nel 2018 viene scelto dalla casa discografica indipendente Rosso Al Tramonto, dopo audizione, a far parte di una produzione di un singolo uscito il 31 Maggio 2019 dal titolo “Fuori dagli schemi”, il brano rappresenta di fatto il suo esordio ed è stato scritto da Luca Sala, autore importantissimo nel panorama della musica italiana (Non è l’inferno – Emma Marrone, per citarne solo uno).

Agli inizi del 2022 pubblica il nuovo EP dal titolo Catene.

L’album è stato scritto interamente da Libero tranne per il brano “Perla Nera” che è stato curato dall’amico e produttore Luca Cordero. Con quest’ultimo ha realizzato anche i MIX e i MASTER dell’album presso gli studi di coffeemusic.it di Nichelino.

ASCOLTA L’EP CATENE

https://songwhip.com/liberodaschemi/catene

GUARDA IL VIDEO di CATENE

https://youtu.be/_zcm_geMwaE