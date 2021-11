LIBERARMI DI TE è il nuovo singolo di VENTO

LIBERARMI DI TE è il nuovo singolo pop di VENTO con Digital Distribution Bundle.

Il brano racconta il desiderio di aggrapparsi alla speranza di poter rivivere ancora una storia ormai finita. C’è il desiderio di poter rivedere quella persona ed avere un ultimo confronto diretto.

Non è facile liberare il cuore da chi si ama, lo si rivive in ogni gesto quotidiano, in una routine che ci parla di quel rapporto ormai lontano, ma che vorremo ancora vivo nel nostro presente.

LIBERARMI DI TE è un grido d’amore; di un cuore ferito che comunque è grato per aver provato ancora una volta questo forte sentimento.

Michele Iossa in arte VENTO e’ un giovane cantautore campano, trasferitosi da anni in Emilia Romagna ed ormai riminese di adozione. In una vita piena di alti e bassi ha cercato sempre di non perdere di vista i suoi obbietttivi e così – proprio in uno dei momenti più bui – nasce il suo progetto VENTO. Un simbolo di speranza, che ha allontanato con una folata decisa ed energica la pesantezza sul cuore, lasciando in superficie solo ciò che per lui veramente conta: la propria musica.

Nel 2021 firma un contratto con l’etichetta Digital Distribution Bundle (sublable dedicata al panorama emergente italiano della storica etichetta discografica italiana TRB rec) e pubblica il suo nuovo singolo LIBERARMI DI TE.