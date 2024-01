Li americani è il nuovo video di Cizco

Cizco è pronto a farci ascoltare il suo unico singolo di quest’anno, intitolato Li americani, in uscita venerdì 15 dicembre 2023 per l’etichetta Maninalto! Records. L’artista, noto al grande pubblico come inviato de Le Iene oltre che come batterista e membro fondatore dei Meganoidi, si lascia andare a una riflessione sugli abitanti del Paese a stelle e strisce, scaturita da un’esperienza del tutto personale.

“Questa canzone mi è venuta in mente quando sono andato a surfare in Costa Rica”, spiega infatti Cizco. “Ricordo che gli americani in mare di fianco a me continuavano a rubarmi le onde da surfare senza rispettare le precedenze che regolano questo sport, e appena si alzavano infierivano pure urlando un fastidioso “woohoo”. Ne è nata una riflessione sul senso di potere che gli americani hanno verso il resto del mondo sentendosi storicamente anche giudici di pace o guerra. Sembra tutto gli sia dovuto; ne ho conosciuti alcuni che vivono in America Centrale da più di vent’anni e non hanno mai imparato una sola parola di spagnolo.

Un Paese fantastico che però visto da vicino si trova a essere al collasso, vittima di un sistema economico che non riesce più a stare in piedi. Noi italiani non siamo certo meglio, ma non è mai bello andare a comandare in casa d’altri, specie se non sai gestire la tua”. Il brano, caratterizzato da un punk rock veloce e divertente, con un approccio leggero tanto nel testo quanto nel sound ma decisamente energico e accattivante, è accompagnato da un video girato proprio negli Stati Uniti nel corso di un reportage fatto da Cizco per Le Iene.

CIZCO

