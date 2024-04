Letizia Onorati meets Andrea Rea-Dario Rosciglione-Lorenzo Tucci allo Zurzolo Teatro Live di Napoli il 21 aprile

Domenica 21 aprile alle 20:30, allo Zurzolo Teatro Live di Napoli, Letizia Onorati meets Andrea Rea-Dario Rosciglione-Lorenzo Tucci in concerto con il progetto “Connections”

Dopo i due concerti sold out dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma e del Jazz Club Potenza, il quartetto Letizia Onorati meets Andrea Rea-Dario Rosciglione-Lorenzo Tucci – “Connections” torna a esibirsi dal vivo allo Zurzolo Teatro Live di Napoli (Via Giuseppe Piazzi, 59) domenica 21 aprile alle 20:30. Questo progetto ha origine da un fruttuoso incontro della talentuosa cantante jazz, autrice e compositrice Letizia Onorati con tre jazzisti fra i più stimati sulla scena italiana come Andrea Rea (pianoforte), Dario Rosciglione (contrabbasso) e Lorenzo Tucci (batteria). “Connections” nasce da un’interessante simbiosi stilistica tra l’idioma jazzistico, a cavallo fra tradizione e modernità, e linguaggi nel segno della contaminazione provenienti dal vecchio e dal nuovo continente. Il tutto impreziosito da un intenso interplay che rappresenta il tratto distintivo della formazione. Dunque, un concerto non solo per i cultori del jazz maggiormente legati al mainstream, ma per tutti gli amanti della buona e vera musica in generale.

Biografia Letizia Onorati

Cantante eclettica dalle raffinate nuance timbriche, dall’ottima padronanza improvvisativa e ritmica, abile nella gestione della dinamica, Letizia Onorati è una giovane musicista di talento che annovera numerose collaborazioni di prestigio con artisti di levatura nazionale e internazionale come Flavio Boltro, Javier Girotto, Max Ionata, Luca Bulgarelli, Andrea Rea, Lorenzo Tucci, Dario Rosciglione, Mirko Signorile, Sachal Vasandani, Daniele Mencarelli, Bruno Marcozzi, Paolo Di Sabatino, Glauco Di Sabatino, Giovanna Famulari, Marco Siniscalco, Barbara Errico, Davide Cavuti, Sergio Corbini, Paolo Corsi, Franco Fabbrini, Fabio Concato, soltanto per citarne alcuni. Significative anche le sue collaborazioni con due grandi attori quali Michele Placido e Alessandro Preziosi. Oltre all’Italia, grazie ad alcuni concerti, Letizia Onorati è assai apprezzata all’estero in Paesi come Belgio, Russia, Giappone. Dal punto di vista mediatico ottiene un’importante visibilità grazie alle sue apparizioni su Rai Italia e alle partecipazioni a programmi come Radio 1 Music Club, Rai Radio 1–Notti D’Estate e alle interviste per Rai News 24, Sky TG24, Corriere della Sera, D – La Repubblica delle Donne e GR 1 (Rai Radio 1). Attualmente ha al suo attivo tre pubblicazioni discografiche, album che riscuotono successo in termini di ascolto anche in nazioni come Stati Uniti, Brasile, Giappone, Canada, Belgio, Francia e non solo.

