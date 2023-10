LETIZIA BRUGNOLI

Crystal Flower

IRMA Records

2023



Tutte composizioni originali in questo nuovo album, Crystal Flower, della cantante e autrice Letizia Brugnoni dove predominano swing, blues e latin jazz.

Una vera e propria esplosione di canzoni allegre e vivaci, come si conviene a un’autrice e interprete che propone un progetto musicale spiccatamente ispirato a un jazz contaminato dalle tradizioni latino-americane e caraibiche, brasiliane in particolare, con evidente attenzione e ispirazione tratta dai grandi autori e padri della bossanova e del latin jazz.

In Crystal Flower, di Letizia Brugnoli, c’è infatti una presenza importante di samba e di altre ritmiche sudamericane ma non intese in senso strettamente tradizionale, piuttosto intessute con cura di blues e swing con costrutti armonici ampiamente inframmezzati da strutture jazz, sempre sorprendenti, poco prevedibili e mai scontate.



Se la titolarità di tutti i testi dell’album e dell’interpretazione vocale spetta alla Brugnoli, con le sue liriche sia in lingua inglese che italiano e portoghese, il merito delle composizione di tutte le musiche è del maestro Roberto Sansuini che, limitatamente a questo album, definiamo “semplicemente” compositore, pianista e arrangiatore, ma che, in senso generale, sappiamo essere anche trombettista diplomato e appassionato batterista, tante sono le sfaccettature che questo poliedrico musicista sa assumere in ambito artistico.

La collaborazione artistica tra i due non è una novità, nel 2014 la Brugnoli aveva già pubblicato con successo un altro album improntato allo stesso stile musicale, Through Our Life, contenente sia alcuni brani originali che standards, che aveva confermato l’efficacia del connubio artistico in termini di composizione, di arrangiamento e d’interpretazione.

Tornando alla musica, grazie appunto agli arrangiamenti di Sansuini, l’intero progetto è caratterizzato da accuratezza, precisione e gusto, segno evidente di attento studio e ottima conoscenza della musica brasiliana oltre che del jazz in generale; d’altrocanto Letizia Brugnoli, con la sua ottima interpretazione, dimostra di essere sicura di sé e di saper mantenete un controllo perfetto delle sfumature della sua voce piena e corposa in ogni situazione.

Genere: Nu Jazz, Latin Jazz

Musicisti:

Letizia Brugnoli, vocals, choirs, whistle

Luca Savazzi, electric and acoustic pianos, synthesizer, finger snaps, piano strings dampener, organ

Roberto Sansuini, dampened piano

Claudio Tuma, electric and classic guitar, finger snaps

Mirco Reggiani, electric bass

Giacomo Marzi, double bass, finger snaps

Chicco Montisano, alto sax

Emiliano Vernizzi, tenor sax

Paolo Mozzoni, drums, finger snaps

Marquinho Baboo, percussion

Tracklist:

01. Crystal Flower

02. Nostalgiazz

03. Shadows

04. Il Gioco Del Semaforo

05. Àgua De Maio

06. Tire Change

07. Koka

08. We Both Knew

09. Le Stanze Segrete

10. Albert’s Poem To Elle

11. Oltre Il Limite

12. Wall Of Stones

