L’eternauta colpisce con “Linee di Fraunhofer” e dimostra come la verità emerge sempre

C’è un momento, quasi impercettibile, in cui la luce cambia e permette di vedere cose che prima non si notavano. È proprio da questa idea semplice che nasce “Linee di Fraunhofer”, l’ultimo singolo de L’eternauta, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il titolo fa riferimento ad un fenomeno scientifico: le linee di Fraunhofer sono segni invisibili presenti nella luce del sole che, una volta analizzati, permettono di capire da cosa è composta. Nel brano, questa immagine viene usata come metafora per parlare dei sentimenti: anche nelle relazioni, infatti, ci sono aspetti che non si vedono subito, ma che emergono solo con il tempo o quando si guarda più a fondo.

Il testo parla di un rapporto in continuo cambiamento, in cui vicinanza e distanza si alternano. Frasi come “tutto può finire, nulla può restare illeso dentro la vertigine del sole” esprimono in modo diretto quanto i legami possano essere fragili e soggetti a trasformarsi nel tempo. L’idea è che nessuna relazione resti uguale a se stessa: tutto evolve, a volte anche in modo doloroso.

In questo contesto, la luce diventa un simbolo con due significati: da una parte rappresenta la chiarezza, il momento in cui si capiscono davvero le cose; dall’altra può essere qualcosa di forte e destabilizzante, perché porta a galla verità che cambiano gli equilibri tra le persone.

Particolarmente significativa è la linea “Ma forse non lo sai che anche nel cuore si può andare in fondo giù / per poi ritornare”, che sintetizza il messaggio del brano. Il testo sottolinea infatti la necessità di attraversare momenti di difficoltà e profondità emotiva come parte integrante di un percorso di consapevolezza, in cui la caduta non rappresenta una fine, ma una fase di passaggio.

Dal punto di vista musicale, il brano si basa su un impianto essenziale, costruito principalmente su pianoforte e voce. L’arrangiamento privilegia una dimensione intima, con una struttura che lascia spazio all’interpretazione vocale e alla centralità del testo. Le dinamiche sono contenute ma efficaci, con un andamento che accompagna progressivamente l’ascoltatore all’interno della narrazione senza ricorrere a soluzioni eccessivamente marcate.

Autore del brano è Mogliani Matteo (L’eternauta), mentre produzione, registrazione e mix sono a cura di Fabio Vergine presso il G-Lab Studio di Brescia. Il singolo si inserisce in un percorso artistico avviato nel 2023, caratterizzato da una forte componente autobiografica e da una riflessione costante su temi come memoria, amore ed identità.

“Linee di Fraunhofer” è attualmente disponibile in digitale e sarà in rotazione radiofonica, ampliando ulteriormente la diffusione del progetto.

L’eternauta è un cantautore marchigiano che si avvicina alla musica fin da giovanissimo, costruendo nel tempo uno stile personale che attraversa pop, blues, rock e punk, mantenendo sempre un forte equilibrio tra energia e introspezione. Nel suo percorso partecipa a diversi concorsi in Italia, facendosi notare sia come autore che come arrangiatore, fino a ottenere nel 2010 il Premio della Critica al concorso “Voci Nuove”.

L’attività live lo porta a esibirsi in tutta Italia e anche all’estero, tra Europa e Stati Uniti, consolidando una dimensione artistica diretta e autentica. Nel 2023 apre un nuovo capitolo creativo, interamente dedicato alla memoria del fratello scomparso, scegliendo di concentrarsi esclusivamente su brani inediti e su una scrittura più intima e consapevole.

Le sue canzoni si muovono tra sonorità rock, blues e momenti più acustici, affrontando temi come cambiamento climatico, rapporto con l’universo, memoria e ricerca del significato dell’amore, inteso come forza capace di andare oltre spazio e tempo, senza tralasciare riflessioni su tematiche sociali attuali.

È attualmente al lavoro sul suo primo album, in uscita a settembre, composto da 11 brani inediti, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in vinile. Parallelamente continua l’attività live e sta preparando un tour promozionale per l’autunno/inverno.