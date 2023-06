“Letale” è il primo singolo dei Turbospettro

Fuori da mercoledì 31 maggio 2023, con distribuzione Artist First, “Letale”, il primo singolo del progetto TURBOSPETTRO. Il duo alt-rock milanese debutta con un pezzo che è un vero e proprio inno alla libertà e alla bellezza selvaggia, il cui sound farà impazzire gli estimatori di band come Verdena, Ministri e Afterhours.

“Letale è un’ode a questa creatura che viene continuamente desiderata ma che finisce per sottomettere e collezionare i suoi partners. È un inno alla bellezza violenta e selvaggia e alla libertà di decidere della propria sessualità senza pregiudizi.”

BIO:

TURBOSPETTRO è un progetto alternative rock nato a Milano durante il primo lockdown tra aprile e maggio 2020. La band è formata da Giulio Oldrini (voce e chitarra) e Davide Montorio (basso), ai quali si aggiungono per i live due turnisti. Per il nome, il duo ha cercato un’immagine evocativa che definisse sound. TURBOSPETTRO è l’unione di “Turbo” inteso come Turbine, ossia qualcosa di velocissimo che nella sua azione propaga un’energia dirompente intorno a sé, e “Spettro”, una visione soprannaturale, un fantasma che torna dal mondo dei morti per vendicarsi. Il sound si ispira a gruppi alt-rock come Verdena, Ministri, Afterhours e Zen Circus nella scena italiana, e Kasabian, Royal Blood, Qotsa e Mogway, tra le band interazionali. Tra giugno e luglio 2022 la band registra un ep di 4 canzoni completamente autoprodotto registrato e mixato a BLAP studio da Antonio Polidoro e masterizzato da Claudio Giussani.

