L’estate cambia quota con “Sotto Zero”, il nuovo singolo dei LOVID & Wlady

Courmayeur, uno skipass al collo, un Moët ghiacciato, una funivia al Sestriere, doposcì neri, stories con filtro oro e una notte in cui il bianco della neve diventa il perfetto dancefloor per brindare ai beach party e alle destinazioni tropicali con un mojito frozen tra le mani. “Sotto Zero”, il nuovo singolo dei LOVID & Wlady, porta la canzone estiva fuori dalla spiaggia e la riscrive ad alta quota, tra après-ski, richiami latini e un ritornello che si imprime nella mente come un riverbero sulla pista.

Da una parte c’è il freddo scintillante della montagna, dall’altra il richiamo del caldo, del mare, l’abbronzatura e quella necessità di calore che, nel brano, non riguarda soltanto il clima. “Sotto Zero” sceglie infatti di non appartenere a una sola stagione, fondendo due scenari opposti per farli convivere dentro la stessa notte, con la naturalezza di una traccia pensata per club, radio e playlist.

Il risultato è una canzone che non cerca di incasellarsi in una stagione specifica facendo leva sui suoi codici più consumati, ma li sposta, li contamina, li estrae dal loro ambiente abituale. Al centro non c’è la consueta fuga al mare, bensì una geografia del tempo libero che intreccia neve e tropici, champagne ghiacciato e mojito frozen, funivia e jet ski, Super-G e beach club. Una sequenza rapida di immagini da cartolina luxury-pop, tra ostentazione e fantasia di attraversare luoghi antitetici senza fermarsi davvero in nessuno.

Il ritornello racchiude l’intero senso del brano: «Sotto il sole o sotto zero basta che mi ami davvero». Poche parole, una formula chiara, una struttura ad alta memorabilità. La temperatura cambia, il paesaggio si sposta, il contesto muta continuamente, ma ciò che rimane è il desiderio di vivere tutto senza dover scegliere. Il brano racconta una relazione leggera in superficie ma intensa nel sottotesto: due persone che non vogliono limitarsi a un solo scenario, a un solo clima, a una sola versione della notte, ma cercano una complicità capace di funzionare ovunque, dalla montagna al mare, dalla neve alla pista da ballo. In poche parole: il luogo cambia, ma ciò che conta è ritrovarsi.

A firmare il pezzo sono i LOVID, duo formato dai fratelli Luca e Silvia, insieme a Wlady, DJ, producer e autore che negli anni ha attraversato dance, pop, rap e mainstream, legando il proprio nome a produzioni che hanno segnato la musica italiana degli ultimi anni. “Sotto Zero” nasce proprio dall’incontro tra due identità diverse: da una parte la vocazione solare dei LOVID, legata a un’idea di musica come evasione, movimento e reazione al pessimismo; dall’altra l’esperienza di Wlady, che veste la traccia con un abito sonoro immediato, radiofonico e contemporaneo, cucito per valorizzarne la spinta pop senza raffreddarne l’energia da club.

La presenza di Wlady porta sul beat un’abilità e una credibilità maturate all’interno di un percorso iniziato nei primi anni Novanta e passato dagli scratch con gli Articolo 31 a produzioni e collaborazioni entrate stabilmente nel repertorio pop e dance italiano. Il suo nome è legato, tra gli altri lavori, a “Maria Salvador” di J-Ax, brano certificato multiplatino, e a “Disco Paradise” di Articolo 31, Fedez e Annalisa, confermando la sua capacità di attraversare generazioni, linguaggi e pubblici diversi.

I LOVID, invece, aggiungono a “Sotto Zero” una dimensione familiare, istintiva e festiva. Il duo nasce nel 2020 dall’unione artistica di Luca e Silvia Lotti: lui con un passato nell’ambiente musicale underground dell’elettronica, lei pallavolista professionista fin dall’età di 17 anni, abituata alla disciplina, alla pressione e alla competizione. Due esperienze diverse che trovano nella musica un punto comune: dar vita a brani diretti, luminosi, creati per generare energia e trasformare esperienze vissute in canzoni dal respiro pop, dance e tropical house.

Con una release che supera l’idea di stagione senza rinunciare all’immediatezza della canzone estiva, i LOVID & Wlady firmano una traccia nata per muoversi tra club, radio e playlist senza ricalcare la solita immagine dell’estate. Una canzone che non chiede di scegliere tra costume o tuta da sci, mojito o champagne ghiacciato, beach party o après-ski: mette tutto nello stesso beat e lascia che sia la notte a decidere la temperatura.